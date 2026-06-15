Rafa Mir, tecavüz suçu nedeniyle 8,5 yıl hapse mahkum edildi

Avrupa futbol dünyasında bir başka korkunç ve sansasyonel dava sona erdi. İspanya'nın tanınmış kulübü Elche'nin forveti Rafa Mir, ağır bir suç işlediği gerekçesiyle suçlu bulundu ve uzun süreli hapis cezasına çarptırıldı. Bu haber, Pirene Yarımadası'nın en nüfuzlu ve güvenilir spor yayınlarından biri olan Marca gazetesi tarafından paylaşıldı. Resmi bilgilere göre, deneyimli forvet, cinsel saldırı ve bir başkasının sağlığına ciddi zarar verme (bedensel yaralama) gibi suçlardan tamamen suçlu bulundu.

Milyonluk para cezası ve itiraz hakkı

Verilen bu ağır hükmün henüz resmen tamamen yürürlüğe girmediği belirtildi. Mevcut yasalar uyarınca, Rafa Mir ve avukatları, bu karara karşı üst mahkemelere temyiz (itiraz) başvurusunda bulunma hakkını saklı tutmaktadır.

Mahkeme heyeti, futbolcuyu sadece 8,5 yıl hapse mahkum etmekle kalmadı, aynı zamanda mağdur taraf ve devlet lehine 64 bin avro tutarında yüklü bir para cezası ödemeye mahkum etti.

Aşağıdaki analiz tablosu aracılığıyla, ünlü İspanyol futbolcu Rafa Mir'in dava sürecini ve kariyer kronolojisini yakından inceleyebilirsiniz:

Sanık futbolcunun ismi Güncel takımı ve yaşı Mahkeme tarafından verilen ceza Mali yükümlülük (Para Cezası) İlk tutuklanma tarihi Futbolcunun oynadığı ünlü kulüpler Rafa Mir Elche

(28 yaşında) 8 yıl 6 ay hapis

(Hüküm henüz kesinleşmedi) 64.000 avro 2024 yılı

(Evdeki partiden sonra) • Valencia, Sevilla

• Wolverhampton, Nottingham

Lüks evdeki parti ve soruşturma detayları

İspanyol forvetle ilgili yürütülen karmaşık ceza soruşturması birkaç yıl sürdü. Emniyet güçleri Rafa Mir'i ilk kez 2024 yılında resmen gözaltına almıştı. Medyanın soruşturma kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, bu korkunç şiddet olayı, futbolcunun kişisel lüks malikanesinde düzenlenen özel bir parti sırasında meydana geldi. Sporcu ve yakın bir arkadaşı, iki genç kıza karşı zor kullanmak ve cinsel saldırıda bulunmakla suçlanmıştı.

Maalesef, bu tür çirkin olaylar futbolcunun parlak kariyerine tamamen nokta koyabilir. Hatırlatmak gerekirse, 28 yaşındaki Rafa Mir kariyeri boyunca Valencia, Sevilla, İngiltere'den Wolverhampton ve Nottingham Forest gibi Avrupa'nın birçok önemli kulübünde forma giymiş ve taraftarların sevgisini kazanmıştı.

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