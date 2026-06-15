Rafa Mir, tecavüz suçu nedeniyle 8,5 yıl hapse mahkum edildi

·3·Dünya
Rafa Mir, tecavüz suçu nedeniyle 8,5 yıl hapse mahkum edildi

Avrupa futbol dünyasında bir başka korkunç ve sansasyonel dava sona erdi. İspanya'nın tanınmış kulübü Elche'nin forveti Rafa Mir, ağır bir suç işlediği gerekçesiyle suçlu bulundu ve uzun süreli hapis cezasına çarptırıldı. Bu haber, Pirene Yarımadası'nın en nüfuzlu ve güvenilir spor yayınlarından biri olan Marca gazetesi tarafından paylaşıldı. Resmi bilgilere göre, deneyimli forvet, cinsel saldırı ve bir başkasının sağlığına ciddi zarar verme (bedensel yaralama) gibi suçlardan tamamen suçlu bulundu.

Milyonluk para cezası ve itiraz hakkı

Verilen bu ağır hükmün henüz resmen tamamen yürürlüğe girmediği belirtildi. Mevcut yasalar uyarınca, Rafa Mir ve avukatları, bu karara karşı üst mahkemelere temyiz (itiraz) başvurusunda bulunma hakkını saklı tutmaktadır.

Mahkeme heyeti, futbolcuyu sadece 8,5 yıl hapse mahkum etmekle kalmadı, aynı zamanda mağdur taraf ve devlet lehine 64 bin avro tutarında yüklü bir para cezası ödemeye mahkum etti.

Aşağıdaki analiz tablosu aracılığıyla, ünlü İspanyol futbolcu Rafa Mir'in dava sürecini ve kariyer kronolojisini yakından inceleyebilirsiniz:

Sanık futbolcunun ismi

Güncel takımı ve yaşı

Mahkeme tarafından verilen ceza

Mali yükümlülük (Para Cezası)

İlk tutuklanma tarihi

Futbolcunun oynadığı ünlü kulüpler

Rafa Mir

Elche


(28 yaşında)

8 yıl 6 ay hapis


(Hüküm henüz kesinleşmedi)

64.000 avro

2024 yılı


(Evdeki partiden sonra)

• Valencia, Sevilla


• Wolverhampton, Nottingham

Lüks evdeki parti ve soruşturma detayları

İspanyol forvetle ilgili yürütülen karmaşık ceza soruşturması birkaç yıl sürdü. Emniyet güçleri Rafa Mir'i ilk kez 2024 yılında resmen gözaltına almıştı. Medyanın soruşturma kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, bu korkunç şiddet olayı, futbolcunun kişisel lüks malikanesinde düzenlenen özel bir parti sırasında meydana geldi. Sporcu ve yakın bir arkadaşı, iki genç kıza karşı zor kullanmak ve cinsel saldırıda bulunmakla suçlanmıştı.

Maalesef, bu tür çirkin olaylar futbolcunun parlak kariyerine tamamen nokta koyabilir. Hatırlatmak gerekirse, 28 yaşındaki Rafa Mir kariyeri boyunca Valencia, Sevilla, İngiltere'den Wolverhampton ve Nottingham Forest gibi Avrupa'nın birçok önemli kulübünde forma giymiş ve taraftarların sevgisini kazanmıştı.

Avrupa ve dünya futbolundaki en sıcak gelişmeleri, yıldız futbolcuların saha dışındaki hayatlarını, dava süreçlerini ve spor dünyasına dair en güvenilir özel haberleri Zamin sayfalarında bizimle takip etmeye devam edin!

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Polonya'da korkunç keşif: 32 doğmamış bebek kalıntısı bulunduPolonya'da korkunç keşif: 32 doğmamış bebek kalıntısı bulunduBugün, 15:47Hindistan'da şok durum: Bir adam 5 yıldır ayakta yaşıyor (Video)Hindistan'da şok durum: Bir adam 5 yıldır ayakta yaşıyor (Video)Bugün, 14:09Polis yanlışlıkla 9 yaşındaki kız çocuğunu vurduPolis yanlışlıkla 9 yaşındaki kız çocuğunu vurduBugün, 13:21İngiltere 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya kısıtlaması getiriyorİngiltere 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya kısıtlaması getiriyorBugün, 13:14İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttıİngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttıBugün, 13:09Lavrov: “Tüm dünya savaşlarını Avrupa başlattı”Lavrov: “Tüm dünya savaşlarını Avrupa başlattı”Bugün, 13:01
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
İran'ın Yüksek Lideri Hamaney beklenmedik bir açıklama yaptı
İran'ın Yüksek Lideri Hamaney beklenmedik bir açıklama yaptı
40 yıl sessiz kalan "Lunohod" yeniden sinyal gönderdi
40 yıl sessiz kalan "Lunohod" yeniden sinyal gönderdi