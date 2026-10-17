Strasbourg — PSG: kadrolar ve canlı anlatım

·2·Spor
Strasbourg — PSG: kadrolar ve canlı anlatım

Fransa Ligue 1 kapsamındaki Strasbourg — PSG karşılaşması 17 Ekim, 20:15'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.

Strasbourg ilk 11'i: 1. Jorgensen F., 16. Antwi G., 19. Balde F., 31. Koulibaly K., 21. Demba P., 14. Essugo D., 40. Harder K., 4. Mitchell J., 36. Oso, 10. Reyna G., 80. Yassin G.

Strasbourg teknik direktörü: Oliveira E.

PSG ilk 11'i: 39. Safonov M., 11. Akliouche M., 4. Beraldo L., 12. Digne L., 27. Fernandes D., 21. Hernandez L., 7. Kvaratskhelia K., 87. Neves J., 9. Torres F., 6. Zabarnyi I., 33. Zaire-Emery W.

PSG teknik direktörü: Luis Enrique.

StrasbourgPSGLigue 1FransaFutbol
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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