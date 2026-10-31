Fransa'da sansasyon: Lille 3. sıraya yükseldi, Lens önemli puanlar kaybetti

·4·Spor
Fransa'da sansasyon: Lille 3. sıraya yükseldi, Lens önemli puanlar kaybetti

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında oynanan şiddetli Kuzey derbisinde taraftarlar gerçek bir klasik futbol savaşına tanıklık etti. Ezeli rakibi Lens'i kendi sahasında ağırlayan Lille kulübü, dramatik geçen karşılaşmada 1-0'lık skorla minimal ve çok değerli bir galibiyet elde etti.

Karşılaşmanın kaderi, son dakikalarda teknik direktörün ince taktik hamlesiyle belirlendi. Yedek kulübesinden oyuna dahil olan tecrübeli golcü Olivier Giroud rakip fileleri havalandırarak maçın kahramanı oldu.

Belirleyici 86. dakika ve tecrübenin zaferi

Çetin pozisyon mücadeleleri ve yüksek pres altında geçen maçın en sıcak anları şu şekildeydi:

  • “Joker”in sahaya girişi: Karşılaşmanın 73. dakikasına kadar eşitlik bozulmayınca, Lille teknik direktörü hücum hattını güçlendirmek için Olivier Giroud'yu sahaya sürdü;

  • 86. dakikadaki “altın” vuruş: Oyuna girdikten 13 dakika sonra Fransız golcü, zengin tecrübesini ve ceza sahasındaki soğukkanlılığını sergileyerek topu ağlara gönderdi ve stadyumu ayağa kaldırdı;

  • Savunma disiplini: Kalan dakikalarda ve hakemin uzatma bölümlerinde ev sahibi ekip, rakip baskısını tamamen bertaraf ederek galibiyet skorunu korumayı başardı.

Puan durumunda sıçrama: Lille ilk üçte

Bu derbideki galibiyet, Fransa ligi puan durumunun üst sıralarında önemli değişikliklere yol açtı:

  • 3. sıraya yükseliş: Kritik 3 puanı hanesine yazdıran Lille, puanını 16'ya çıkartarak doğrudan ilk üç — 3. sıra basamağına yükseldi;

  • Lens'in gerilemesi: Bu önemli mücadeleden mağlup ayrılan konuk ekip ise 14 puanla 7. sırada kaldı ve Şampiyonlar Ligi potasından biraz uzaklaştı.

Ligue 1. 9. hafta kadroları:

  • Lille: Ozer, Perraud (Verdonk, 78), Ngoy, Ribeiro, Goffi, Mukau (Giroud, 73), Benjamin, Bentaleb, Mbappe (Bakwa, 73), Haraldsson (Perrin, 90), Soriba;

  • Lens: Risser, Todibo (Kadile, 62), Baydu, Aguilar, Cuisance, Haïdara (Bulatovic, 80), Abdelhamid, Udol, Sotoca (Anonio, 62), Thorgan Hazard (Ivanovic, 69), Thauvin.

Kuzey derbisindeki bu galibiyet, Lille için sadece yerel rekabette önemli bir üstünlük değil, aynı zamanda sezon sonunda Avrupa kupaları bileti için verilen mücadelede büyük bir moral kaynağı olacak.

LilleLensLigue 1Kuzey DerbisiFransa Ligi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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