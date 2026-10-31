Luis Enrique'nin hayranlığı: Faslı bek nasıl forvet rolünü üstleniyor?

Savunmacı kılığında bir forvet: Enrique, Hakimi'nin potansiyelinin geleneksel bir kanat bek sınırlarının çok ötesinde olduğunu belirtti: «Hakimi takım kaptanımız ve onun güçlü yönlerini çok iyi biliyoruz. Aslında o daha çok bir forvet gibi: sürekli ileri çıkıyor, boş alanlara koşu yapıyor ve kilit pasları nasıl vereceğini biliyor. Top bizdeyken saf bir forvete dönüşüyor. Top rakipteyken ise herkes gibi bir savunmacıya dönüşüyor»;