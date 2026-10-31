Luis Enrique'nin hayranlığı: Faslı bek nasıl forvet rolünü üstleniyor?
Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Le Havre karşısında alınan farklı galibiyetin (5:1) ardından PSG teknik direktörü Luis Enrique maçın kahramanı Achraf Hakiminin tarihi performansına övgüler yağdırdı. Faslı kanat oyuncusu, bir maçta rakip filelere 3 gol gönderip 2 de asist yaptı.
Fransa'nın prestijli gazetesi L'Équipe'e konuşan İspanyol çalıştırıcı, kaptanının çok yönlülüğünün ve istikrarının onu dünyada eşsiz kıldığını vurguladı.
«Top bizdeyken o saf bir forvete dönüşüyor»: Enrique'nin taktiksel analizi
Paris ekibinin hocası, Faslı bekin sahadaki alışılmadık görevlerini ve fenomenal özelliklerini şu sözlerle açıkladı:
Tarihi istatistik: «Achraf Hakimi için gerçekten unutulmaz bir akşamdı. Bir savunmacının 3 gol atıp 2 asist yaptığına daha önce hiç şahit oldunuz mu?», diyerek hayranlığını gizleyemedi;
Savunmacı kılığında bir forvet: Enrique, Hakimi'nin potansiyelinin geleneksel bir kanat bek sınırlarının çok ötesinde olduğunu belirtti: «Hakimi takım kaptanımız ve onun güçlü yönlerini çok iyi biliyoruz. Aslında o daha çok bir forvet gibi: sürekli ileri çıkıyor, boş alanlara koşu yapıyor ve kilit pasları nasıl vereceğini biliyor. Top bizdeyken saf bir forvete dönüşüyor. Top rakipteyken ise herkes gibi bir savunmacıya dönüşüyor»;
Dünyanın en iyisi: «O şüphesiz dünyanın en iyi sağ beki. Ancak beni attığı üç golden ziyade, her zaman en üst seviyede oynaması ve her maçta sahaya çıkmaya hazır olması daha çok etkiliyor. Bu, takımımız için paha biçilemez bir değer».
PSG'nin durumu: Ligue 1 liderliği ve Şampiyonlar Ligindeki sınav
Bu galibiyet, Paris devinin sezon hedefleri için güçlü bir motivasyon kaynağı oldu:
Ligue 1'in zirvesinde: Bu başarının ardından PSG, puanını 20'ye yükselterek Fransa ligi puan durumunda liderliğini pekiştirdi;
Avrupa arenasındaki sıradaki rakip: Fransa ligindeki güven verici oyunun ardından Luis Enrique'nin öğrencileri gözünü UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Paris ekibi, turnuvadaki bir sonraki maçında İspanyol temsilcisi Villarreal ile karşılaşacak.
Savunma pozisyonunda oynayıp bir maçta 5 gole doğrudan katkı sağlayan Achraf Hakimi, modern futbol taktiklerinde kanat beklerinin rolünü yeni bir seviyeye taşıdı.
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