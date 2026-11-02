Fransa'da sansasyon: Paris ilk dörtte, Lyon ve Marsilya'dan net galibiyetler

·3·Spor
Fransa'da sansasyon: Paris ilk dörtte, Lyon ve Marsilya'dan net galibiyetler

Fransa Ligue 1'de 9. hafta maçları sona erdi. Merkezi karşılaşmalar, beklenmedik sonuçlar ve bol gollü maçlara sahne olan haftada puan durumunun üst sıralarında ciddi değişiklikler yaşandı.

Haftanın ana sansasyonu başkentte kaydedildi: Kendi sahasında favori Monaco'yu ağırlayan Paris FC, 3-1'lik skorla net bir galibiyet alarak ilk dört içine yerleşti. Ayrıca devlerden Lyon ve Marsilya önemli 3 puanı hanesine yazdırırken, Strasbourg rakip filelere 5 gol göndererek gerçek bir gol şovu sergiledi.

Paris'te şok: Sinayoko'nun dublesi ve Monaco'nun çaresizliği

Başkent temsilcisi, prensliğin kulübüne karşı oynadığı maçta ilk dakikalardan itibaren inisiyatifi ele aldı:

  • İlk yarının kahramanı Sinayoko: Paris FC forveti Sinayoko, 38 ve 44. dakikalarda attığı iki golle devre arasına kadar takımının mutlak üstünlüğünü sağladı — 2-0;

  • Balogun'un cevabı ve Pajy'nin noktayı koyuşu: 65. dakikada Folarin Balogun farkı bire indirerek heyecanı geri getirmiş gibi görünse de, 74. dakikada Pajy ev sahibinin üçüncü golünü atarak maçın kaderini kesin olarak belirledi — 3-1.

Favoriler evinde puan kaybetmedi: Lyon, Marsilya ve Strasbourg resitali

Haftanın geri kalan maçları da ev sahiplerinin tam hakimiyeti altında geçti:

  • Lyon 3. sıraya yükseldi: Kendi sahasında Angers'i ağırlayan Lyon, Ernest Nuamah (34) ve tecrübeli Corentin Tolisso'nun (86) golleriyle 2-0 kazanarak puanını 17'ye çıkardı;

  • Marsilya'dan hızlı başlangıç: Toulouse'a karşı mücadele eden Marsilya, maçın henüz 1. dakikasında Amine Harit'in golüyle öne geçti. 25. dakikada Amine Gouiri farkı açtı ve maç 2-0 sona erdi;

  • Strasbourg'dan 5 gol: Auxerre'i ağırlayan Strasbourg, rakibini 5-1 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Yassin duble yaparken, konuk ekip 74. dakikada Diomande'nin kırmızı kart görmesiyle maçı bir kişi eksik tamamladı.

9. haftanın resmi sonuçları ve raporu:

  • Paris FC — Monaco 3:1

    • Goller: Sinayoko 38, 44, Pajy 74 — Balogun 65.

  • Lyon — Angers 2:0

    • Goller: Nuamah 34, Tolisso 86.

  • Marsilya — Toulouse 2:0

    • Goller: Harit 1, Gouiri 25.

  • Strasbourg — Auxerre 5:1

    • Goller: Essugu 41, Godeau 55, Harder 62 (pen.), Yassin 77, 85 — Archer 68.

    • Kırmızı Kart: Diomande 74 (Auxerre).

Ligue 1Paris FCAS MonacoOlympique LyonnaisOlympique de Marseille
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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