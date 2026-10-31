5 gole katkıda bulunan Achraf Hakimi Fransa Ligi'ni sarstı

·16·Spor
5 gole katkıda bulunan Achraf Hakimi Fransa Ligi'ni sarstı

Fransa Ligue 1'de 9. hafta maçları başladı. Sezonun bir sonraki deplasman mücadelesinde son şampiyon PSG deplasmanda Le Havre ile karşılaştı ve 5-1'lik farklı ve güven verici bir galibiyet elde etti.

Karşılaşmanın gerçek kahramanı Faslı bek Achraf Hakimi oldu. Takımının neredeyse tüm tehlikeli ataklarını bizzat sonuçlandıran oyuncu, rakip filelere tam 3 gol (hat-trick) bıraktı ve takım arkadaşlarına 2 asist yaptı.

Maçın kronolojisi: Le Havre'ın hızlı golü ve PSG'nin yanıtı

Mücadele ev sahibinin aktif oyunuyla başladı ancak Paris devi kısa sürede kontrolü tamamen eline aldı:

  • Le Havre'ın umudu: 18. dakikada Maia, Paris ekibinin kalesini havalandırarak ev sahibini beklenmedik bir şekilde öne geçirdi;

  • Denge sağlandı: 26. dakikada genç yetenek Godts skoru eşitledi — 1-1;

  • Hakimi şovunun başlangıcı: İki dakika sonra, 28. dakikada Achraf Hakimi takımını öne geçiren golü attı;

  • İkinci yarıda hezimet: 55. dakikada Hakimi duble yaptı, 62. dakikada Mayulu farkı açtı ve 69. dakikada Hakimi 3. golünü atarak maçtaki şovunu noktaladı.

Puan durumu: Luis Enrique'nin öğrencileri zirveye yerleşti

Elde edilen bu farklı galibiyet puan durumundaki liderliği değiştirdi:

  • PSG tek başına zirvede: Luis Enrique'nin takımı puanını 20'ye yükselterek Ligue 1'de 1. sıraya yerleşti;

  • Le Havre küme düşme hattında: Ev sahibi ekip 9 hafta sonunda sadece 2 puanla puan tablosunun en son sırasında kaldı.

Ligue 1. 9. hafta kadroları:

  • Le Havre: Desmas, Sequeira, Toure, Mvanga, Operi, Ebonog, Richardson, Ndiaye (Samatta, 65), Fofana, Maia, Nakamura (Koffi, 65);

  • PSG: Safonov, Hakimi (Boli, 71), Zabarnyi, Lucas Hernandez, Akliouche (Beraldo, 63), Zaire-Emery, Fernandes, Mayulu, Godts (Ndjantu, 71), Ferran Torres.

Bir savunma oyuncusunun tek bir maçta 5 gole doğrudan katkıda bulunması modern futbolda nadir görülen fenomenal bir istatistik olup, Achraf Hakimi'nin bu performansı Avrupa futbolunda haftanın en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

PSGAchraf HakimiLigue 1Le HavreFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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