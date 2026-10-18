Aral kulübü Pro Lig şampiyonluğunu erkenden ilan ederek Süper Lig'e döndü
Özbekistan futbolunda tarihi ve uzun zamandır beklenen bir olay gerçekleşti. Pro Lig'in 23. haftası kapsamında oynanan mücadelede Nukus'un Aral kulübü, kendi sahasında Jayhun takımını 2-0 mağlup etti.
Bu önemli galibiyet sayesinde Nukus ekibi puanını 58'e yükselterek, ligin bitimine haftalar kala Pro Lig şampiyonluğunu garantiledi ve gelecek sezon için doğrudan Süper Lig biletini kaptı.
Kendi kalesine gol ve Krasnov'un noktayı koyuşu: Maç nasıl geçti?
Karşılaşma ev sahibi ekibin tam kontrolü ve aktif atakları altında geçti:
17. dakikada hızlı skor: Maçın henüz 17. dakikasında Aral oyuncularının baskısı sonucunda Jayhun oyuncusu Asadbek Mustafaqulov topu kendi kalesine gönderdi (kendi kalesine gol) — 1-0;
83. dakikada belirleyici vuruş: Maçın kaderi son dakikalarda kesinleşti; 83. dakikada Mark Krasnov rakip kaleyi isabetli bir vuruşla havalandırarak skoru 2-0'a getirdi;
Savunma disiplini: Nukus ekibinin kalecisi Axrorov ve savunma hattı, 90 dakika boyunca güven verici bir oyun sergileyerek kalesini gole kapattı.
Maç raporu
Pro Lig. 23. hafta
Aral — Jayhun 2-0
Goller: Mustafaqulov (17 k.k.), Krasnov (83).
Aral: Axrorov, Musayev, Arazov, Kutibayev, Alijanov, Qalmag‘ambetov, Kozlov, Jalolov, Kuanishbayev, Muxtorov, Nomozov.
Jayhun: Izbaskanov, Mustafaqulov, Maratov, Daryabayev, Kalbayev, Sdikov, Keo‘nimjayev, Ibraimov, Otajonov, Rustamjonov, Jo‘raqulov.
Çeyrek asırlık bekleyiş: Nukus büyük futbola dönüyor
Bu başarı Karakalpakistan futbolu için gerçek bir bayrama dönüştü:
2001 yılından anılar: Nukus'un Aral kulübü, Özbekistan milli şampiyonasının en üst liginde en son tam olarak 2001 yılında mücadele etmişti;
25 yıllık sabır: Çeyrek asır boyunca alt liglerde ter döken takım, istikrarlı çalışma ve disiplinli oyunla ülkenin ana futbol arenasına geri dönüyor;
Süper Lig 2027 için güçlü bir rakip: Erkenden gelen şampiyonluk, Aral'ın yeni sezonda ülkemizin en köklü devlerine karşı mücadele etmek için ciddi bir hazırlık yapmasına olanak tanıyor.
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