Aral kulübü Pro Lig şampiyonluğunu erkenden ilan ederek Süper Lig'e döndü

Özbekistan futbolunda tarihi ve uzun zamandır beklenen bir olay gerçekleşti. Pro Lig'in 23. haftası kapsamında oynanan mücadelede Nukus'un Aral kulübü, kendi sahasında Jayhun takımını 2-0 mağlup etti.

Bu önemli galibiyet sayesinde Nukus ekibi puanını 58'e yükselterek, ligin bitimine haftalar kala Pro Lig şampiyonluğunu garantiledi ve gelecek sezon için doğrudan Süper Lig biletini kaptı.

Kendi kalesine gol ve Krasnov'un noktayı koyuşu: Maç nasıl geçti?

Karşılaşma ev sahibi ekibin tam kontrolü ve aktif atakları altında geçti:

17. dakikada hızlı skor: Maçın henüz 17. dakikasında Aral oyuncularının baskısı sonucunda Jayhun oyuncusu Asadbek Mustafaqulov topu kendi kalesine gönderdi (kendi kalesine gol) — 1-0;

83. dakikada belirleyici vuruş: Maçın kaderi son dakikalarda kesinleşti; 83. dakikada Mark Krasnov rakip kaleyi isabetli bir vuruşla havalandırarak skoru 2-0'a getirdi;

Savunma disiplini: Nukus ekibinin kalecisi Axrorov ve savunma hattı, 90 dakika boyunca güven verici bir oyun sergileyerek kalesini gole kapattı.

Maç raporu

Pro Lig. 23. hafta

Aral — Jayhun 2-0

Goller: Mustafaqulov (17 k.k.), Krasnov (83).

Aral: Axrorov, Musayev, Arazov, Kutibayev, Alijanov, Qalmag‘ambetov, Kozlov, Jalolov, Kuanishbayev, Muxtorov, Nomozov.

Jayhun: Izbaskanov, Mustafaqulov, Maratov, Daryabayev, Kalbayev, Sdikov, Keo‘nimjayev, Ibraimov, Otajonov, Rustamjonov, Jo‘raqulov.

Çeyrek asırlık bekleyiş: Nukus büyük futbola dönüyor

Bu başarı Karakalpakistan futbolu için gerçek bir bayrama dönüştü: