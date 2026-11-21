Katar'da düzenlenen U-17 Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Grup aşamasının 1. hafta maçlarında birçok milli takım farklı galibiyetler elde etti. İtalya ve Fas rakiplerinin kalesine 6'şar gol gönderirken, İspanya Çin'i beş gol farkla mağlup etti. Tacikistan ise turnuvaya galibiyetle başlayarak Küba karşısında 5-3'lük bir skor elde etti.

İtalya ve Fas'tan farklı galibiyetler

1. haftanın dikkat çeken sonuçlarından biri, İtalya milli takımının Jamaika karşısında aldığı galibiyetti. İtalyan gençler rakiplerini 6-0 mağlup ederek turnuvaya iddialı bir başlangıç yaptı.

İtalya milli takımında Crosi 7 ve 15. dakikalarda iki gol kaydetti. Perillo 34. dakikada farkı artırırken, 43. dakikada Jamaikalı oyuncu kendi kalesine gol attı. İkinci yarıda Giammattell ve Corigliano da skora katkıda bulundu.

Fas da rakibi Fiji karşısında hücum ağırlıklı bir futbol sergiledi. Afrika temsilcisi sahadan 6-0 galip ayrıldı. Aoud, Rabbaj, Talay, Baha (2) ve Lugmani rakip fileleri havalandıran isimler oldu.

İspanya, Çin'i 5-0 mağlup etti

İspanya U-17 milli takımı da turnuvanın ilk maçında farklı bir galibiyete imza attı. Çin ile oynanan karşılaşma 5-0 sona erdi.

Pasquier 40. dakikada penaltıdan perdeyi açtı. Tuncara ilk yarının uzatma dakikalarında İspanya'nın ikinci golünü attı. İkinci yarıda Emeka iki, Trujillo ise bir golle skoru belirledi.

Tacikistan 8 gollü maçta kazandı

Tacikistan milli takımı, Küba karşısında 5-3'lük bir galibiyet alarak Dünya Kupası'na başarılı bir giriş yaptı.

İlk yarıda Gonzalez 44. dakikada Küba'yı öne geçirdi. İkinci yarı ise gol yağmuruna sahne oldu. Sharipov 48. dakikada skoru eşitledi, Bobonazarov 57. dakikada Tacikistan'ı öne geçirdi. Mahmutov 61 ve 64. dakikalarda iki gol attı. Küba, Iglesias'ın 67 ve 70. dakikalardaki golleriyle farkı azaltsa da, Radhabzod 76. dakikada Tacikistan'ın galibiyetini perçinledi.

U-17 Dünya Kupası. 1. hafta sonuçları

Belçika – Vietnam 3:2

Küba – Tacikistan 3:5

Mali – Yeni Zelanda 3:0

İspanya – Çin 5:0

İtalya – Jamaika 6:0

Senegal – Hırvatistan 1:1

Fiji – Fas 0:6

Dünya Kupası'nda grup aşaması maçları devam ediyor. İlk hafta sonuçları bazı takımların hücum potansiyelini gözler önüne sererken, sonraki maçlar gruplardaki durumu daha da netleştirecek.