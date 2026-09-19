Cumhurbaşkanı Nukus'taki yenilenen Turon Stadyumu'nu ziyaret etti

Aral bölgesi topraklarında spor altyapısını kökten yenilemek, yetenekli gençleri profesyonel seviyeye taşımak ve milli futbolu yeni bir aşamaya yükseltmek yolunda büyük bir adım daha atıldı. Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev Karakalpakistan Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyaret kapsamında, Nukus şehrinde kapsamlı bir şekilde yeniden inşa edilen muazzam Turon Stadyumu'nu ziyaret etti ve tesiste oluşturulan modern imkanları yakından inceledi. Bu geniş kapsamlı proje, devlet başkanının 7 Nisan 2023 tarihli kitle ve profesyonel futbolun geliştirilmesine yönelik tarihi kararnamesinin uygulanması çerçevesinde hayata geçirildi.

Toplam 118,6 milyar som değerindeki devasa tesis, sadece 85 vatandaşın sürekli istihdamını sağlamakla kalmadı, aynı zamanda tribün kapasitesini 9,3 binden 12 bin seyirciye çıkardı. En dikkat çekici husus, yerel Aral futbol kulübünün ana merkezi ve Cumhuriyet Futbol Akademisi haline gelen arenanın uluslararası standartlara tam uyumlu hale getirilmesidir: tesise merkezi VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemi bölgesi, ofsaytı tespit eden yüksek çözünürlüklü özel kameralar ve medya mensupları için konforlu platformlar kuruldu.

Peki, 118,6 milyar somluk yeni Turon Stadyumu, Karakalpak futbolu ve genç şampiyonlar için nasıl fırsatlar sunuyor ve devlet başkanı genç futbolcularla yaptığı görüşmede hangi önemli görevleri belirledi?

«12 bin koltuk ve 118,6 milyar somluk yatırım»: Rakamlar ve olanaklar

Nukus'taki Turon kompleksinin yeniden inşasının temel göstergeleri:

12.000 seyirci kapasiteli arena: Yeniden inşa sonucunda seyirci kapasitesi önceki 9,3 bin koltuktan 12 bine çıkarıldı ve modern koltuklarla donatıldı;

118,6 milyar somluk proje: Kompleksin tamamen yenilenmesi ve teknolojik donanımı için yaklaşık 120 milyar som kaynak harcandı;

85 yeni iş imkanı: Spor tesisinde uzmanlar, teknik personel ve antrenörlerden oluşan 85 kişi sürekli istihdam edildi;

3 stadyum ve 2 spor salonu: Kompleks bünyesinde ana sahanın yanı sıra iki antrenman sahası ve iki kapalı spor salonu inşa edildi.

«VAR sistemi ve ofsayt kameraları»: Modern futbol gereksinimleri

Stadyuma kurulan ileri teknolojik yenilikler:

Merkezi VAR sistemi: Uluslararası ve ulusal müsabakalarda hakem kararlarının şeffaf ve adil olmasını sağlayan özel bir VAR bölgesi oluşturuldu;

Ofsayt tespit noktaları: Oyun sırasında tartışmalı pozisyonları saniyeler içinde çözmek için saha çevresine yüksek çözünürlüklü özel kameralar monte edildi;

Medya ve canlı yayın platformu: Televizyon ve gazetecilerin maçları yüksek seviyede yayınlaması ve hızlı aktarım yapması için tüm imkanlara sahip platformlar hazırlandı;

Aral kulübü ve 190 öğrenci: Kompleks alanı Aral profesyonel kulübünün üssü haline geldi ve burada Cumhuriyet Futbol Akademisi'nin 190 yetenekli genci kesintisiz antrenman yapıyor.

«Yurt, analiz odaları ve dövüş sporları salonları»: Akademinin tam altyapısı

Genç sporcuları eğitmek ve hazırlamak için oluşturulan koşullar:

196 yataklı konforlu yurt: Bölgenin farklı ilçelerinden seçilen yetenekli futbolcular için tüm konfora sahip yurt hizmete açıldı;

84 kişilik yemekhane ve kondisyon salonları: Sporcuların doğru beslenmesi ve fiziksel dayanıklılıklarını artırmaları amacıyla modern tesisler faaliyet gösteriyor;

Taktik analiz odaları: Rakiplerin oyununu derinlemesine incelemek ve antrenmanları teorik olarak pekiştirmek için özel multimedya odaları oluşturuldu;

Boks, tekvando ve atletizm: Kompleks sadece futbolla sınırlı değil; burada aynı anda 100–150 sporcu dövüş sporları ve atletizm ile uğraşabilir.

Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev yenilenen stadyumda antrenman yapan genç sporcularla samimi bir sohbet gerçekleştirdi, sporda büyük zaferlere ulaşmak için emek ve disiplinin şart olduğunu vurguladı ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sizce Nukus'taki yenilenen Turon Stadyumu ve VAR sistemi, Aral bölgesinden milli takımımıza ve dünya arenalarına çıkacak yeni yıldızların yetişmesine ne derece hizmet eder? Bölgelerde bu tür modern arenaların inşa edilmesinin Özbek futbolunun gelişimine nasıl bir ivme kazandıracağını düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Nukus'taki bu sevindirici spor haberini tüm futbolseverlerle ve arkadaşlarınızla paylaşın!