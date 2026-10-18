Lorient - Monaco: kadrolar ve canlı anlatım
Fransa Ligue 1 kapsamındaki Lorient - Monaco karşılaşması 18 Ekim, 20:15'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Lorient ilk 11'i: 38. Mvogo I., 32. Adjei N., 3. Talbi M. (kaptan), 95. Toure I., 20. Sylla D., 8. Kadiu N., 62. Avom A., 43. Kouassi A., 17. Makengo J., 33. Bernardo G., 18. Balde I.
Lorient yedekleri: 19. Faye S., 2. Gendrey A., 21. Kamara B., 77. Katseris P., 42. Kone M., 30. Kuzmics S., 11. Le Bris T., 55. Obaretin N., 15. Tosin A.
Lorient teknik direktörü: Dujou A.
Monaco ilk 11'i: 1. Hradecky L., 2. Vanderson, 72. Sane S., 22. Salisu M., 20. Nazinho, 8. Camara L., 6. Zakaria D. (kaptan), 18. Minamino T., 10. Golovin A., 31. Fati A., 11. Balogun F.
Monaco yedekleri: 9. Embolo B., 14. Biret M., 19. Cabral P., 28. Coulibaly M., 7. Deturbe M., 37. Diop E., 16. Kohn P., 13. Mavissa S., 4. Teze J.
Monaco teknik direktörü: Filipe Luis.
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