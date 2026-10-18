Lorient - Monaco: kadrolar ve canlı anlatım

·43·Spor
Lorient - Monaco: kadrolar ve canlı anlatım

Fransa Ligue 1 kapsamındaki Lorient - Monaco karşılaşması 18 Ekim, 20:15'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.

Lorient ilk 11'i: 38. Mvogo I., 32. Adjei N., 3. Talbi M. (kaptan), 95. Toure I., 20. Sylla D., 8. Kadiu N., 62. Avom A., 43. Kouassi A., 17. Makengo J., 33. Bernardo G., 18. Balde I.

Lorient yedekleri: 19. Faye S., 2. Gendrey A., 21. Kamara B., 77. Katseris P., 42. Kone M., 30. Kuzmics S., 11. Le Bris T., 55. Obaretin N., 15. Tosin A.

Lorient teknik direktörü: Dujou A.

Monaco ilk 11'i: 1. Hradecky L., 2. Vanderson, 72. Sane S., 22. Salisu M., 20. Nazinho, 8. Camara L., 6. Zakaria D. (kaptan), 18. Minamino T., 10. Golovin A., 31. Fati A., 11. Balogun F.

Monaco yedekleri: 9. Embolo B., 14. Biret M., 19. Cabral P., 28. Coulibaly M., 7. Deturbe M., 37. Diop E., 16. Kohn P., 13. Mavissa S., 4. Teze J.

Monaco teknik direktörü: Filipe Luis.

Canlı anlatım CANLI
1
Bugünkü maç yeni başladı, oyunun tadını çıkarın!
20:15
Sonunda oyuncular sahaya çıktı! Maça Monaco başlayacak.
20:15
Bugünkü maçın baş hakemliğine Marc Bollengier atandı.
20:15
Lorient ve Monaco'nun ilk 11'leri açıklandı, şimdi bunlara göz atabilirsiniz.
20:15
Хуш келибсиз, хонимлар ва жаноблар, бизнинг матнли жонли шарҳимизга! Бошланғич таркиблар тез орада эълон қилинади, шундай экан, бемалол ўтиринг ва ўйин завқидан баҳраманд бўлишга тайёр туринг.
LorientMonacoLigue 1FransaFutbol
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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