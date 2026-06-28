2026 Dünya Kupası: Hırvatistan, Gana'yı mağlup ederek play-off'a yükseldi

·34·Spor
2026 Dünya Kupası: Hırvatistan, Gana'yı mağlup ederek play-off'a yükseldi

Dünya Kupası L Grubu'ndaki 3. tur mücadeleleri dramatik bir şekilde sona erdi. Hırvatistan milli takımı, Gana ile oynadığı oldukça çekişmeli maçta iradeli bir galibiyet alarak bir üst tura yükselme biletini kaptı. Dikkat çekici olan nokta ise, mağlup olmalarına rağmen Afrikalıların da turnuvadan elenmeyecek olmasıdır.

Heyecan dolu mücadele ve belirleyici goller

Karşılaşma beklendiği gibi yüksek tempoda başladı. Hırvatlar, maçın 31. dakikasında Suchic'in şık vuruşuyla skor avantajını ele geçirmeyi başardı. İkinci yarıda ise Gana temsilcileri güçlü bir baskı kurdu ve 73. dakikada Lykkassen beraberliği sağladı.

Ancak Hırvatistan'ın tecrübesi yine etkisini gösterdi: 83. dakikada Nikola Vlašić rakip ağları sarsarak takımına kritik bir galibiyet getirdi.

2026 Dünya Kupası. 3. Tur Hırvatistan — Gana 2:1 Goller: Suchic (31), Vlašić (83) — Lykkassen (73).

Gruptaki son durum: Her iki takım da play-off'ta!

Bu galibiyetle birlikte Hırvatistan, puanını 6'ya çıkararak grubu 2. sırada tamamladı ve son 16 turuna yükseldi.

Gana milli takımı ise 4 puanla L Grubu'nu 3. sırada bitirdi. Turnuva yönetmeliği gereği, Afrikalılar en iyi 3.ler arasında yer alarak play-off turuna yükselme hakkı kazandı.

Takımların ilk 11'leri

Maça ilk dakikalardan itibaren başlayan futbolcuların listesine göz atın:

Hırvatistan: Livakovic, Stanišić, Šutalo, Pongračić, Suchic, Modrić, Kovačić, Vlašić, Baturina, Perišić, Budimir.
Gana: Asare, Seidu, Adjeti, Lykkassen, Mensah, Sibu, Partey, Owusu, Ayew, Semenyo, Sulemana.

2026 Dünya Kupası grup aşamasının en heyecanlı maçlarını ve hızlı analizlerini bizimle takip etmeye devam edin. Makaleyi futbolsever arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın!

HırvatistanGanaNikola VlašićFIFA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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