Ramazan Temirov'un Abu Dabi'de Lone Kavanagh'a karşı maçı ne zaman başlayacak?

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Ramazan Temirov'un Abu Dabi'de Lone Kavanagh'a karşı maçı ne zaman başlayacak?

Bugün, 24 Ekim günü BAE'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen prestijli UFC 333 turnuvasında Özbek dövüş sanatları ustası Ramazan Temirov önemli bir maça çıkıyor.

Sinek sıklet kategorisinde sıralamada yükselmek için mücadele eden Temirov, bu turnuva kapsamında tehlikeli İngiliz dövüşçü Lone Kavanaghile karşı karşıya gelecek.

Maç ne zaman başlayacak ve nereden canlı izlenebilir?

Milyonlarca Özbek spor severin beklediği bu karşılaşmanın başlama saati ve yayın detayları şu şekildedir:

  • Kesin başlama saati: Ramazan Temirov ile Lone Kavanagh arasındaki mücadelenin Taşkent saatiyle 25 Ekim'i 26 Ekim'e bağlayan gece, yaklaşık 00:15'te başlaması bekleniyor;

  • Canlı yayın: Gecenin bu şiddetli mücadelesini ülkemizdeki hayranlar Setanta Uzbekistan platformu üzerinden canlı olarak izleyebilirler.

Dövüşçülerin rekorları ve istatistikleri

Her iki sporcu da profesyonel MMA arenasında önemli bir deneyime sahip olup, oktagondaki performansları yüksek tempoya işaret ediyor:

  • Ramazan Temirov: Kariyeri boyunca toplam 23 maça çıkıp, 20 galibiyet ve sadece 3 mağlubiyet kaydetti. Patlayıcı hızı ve güçlü vuruşları rakipleri için her zaman ciddi bir tehdit oluşturmuştur;

  • Lone Kavanagh: İngiliz dövüşçünün hesabında ise 12 karşılaşmadan 10 galibiyet ve 2 mağlubiyet bulunmaktadır.

Bu galibiyet, vatandaşımızın divizyondaki en iyi dövüşçüler arasına daha derinlemesine girmesi ve şampiyonluk yarışına yaklaşması için stratejik bir fırsat yaratacaktır.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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