Temirov — Kavana karşılaşması analizi: Abu Dabi'deki maçta plan neden bozuldu?

·4·Spor
Temirov — Kavana karşılaşması analizi: Abu Dabi'deki maçta plan neden bozuldu?

Abu Dabi'de düzenlenen prestijli UFC 333 turnuvası kapsamında İngiliz Lone Kavana'ya karşı oktagona çıkan Özbek UFC dövüşçüsü Ramazon Temirov beklenmedik bir mağlubiyet almıştı. Bu karşılaşmanın ardından sporcunun antrenörü, deneyimli çalıştırıcı Jasur Alijonov öğrencisinin hareketlerini detaylı bir şekilde analiz ederek, beklenmedik mağlubiyetin ardındaki taktik hataları açıkladı.

Antrenöre göre maçtaki kırılma noktası, Ramazon'un daha 1. rauntta rakibini erken nakavt etmeye fazla odaklanması ve belirlenen maç planından sapmasıyla ilgiliydi.

«Başta her şey plana göre gidiyordu»: Hata nerede başladı?

Jasur Alijonov, 24 Ekim'deki karşılaşmanın ilk dakikaları ve oktagondaki talimatlar hakkında şu önemli noktaları vurguladı:

  • Sabırsızlık ve nakavt arzusu: «Başta her şey belirlenen plana göre gidiyordu. Ancak Ramazon biraz acele etti. 1. rauntta maksimum düzeyde sabırlı olmalı ve nakavtın peşinden koşmamalıydık», şeklinde durumu değerlendirdi Alijonov;

  • Baskıyı 2. rauntta artırma planı: Antrenör ekibinin oluşturduğu asıl taktiğe göre, ilk 5 dakikada rakibi analiz edip, ana tempoyu, aktif baskıyı ve açık dövüşü sadece 2. raunttan itibaren başlatmak hedeflenmişti;

  • Kendi gücüne aşırı güven: «Raunt sonuna doğru Ramazon kendi vuruş gücüne aşırı güvenmeye başladı ve savunmayı biraz ihmal ederek sert saldırılara girişti».

Mesafe kaybedildi: Rakibin karşı vuruşu nasıl işe yaradı?

Maçın belirleyici anında İngiliz Lone Kavana, antrenörlerinin talimatlarını kusursuz bir şekilde uyguladı:

  • Köşeden gelen uyarı: Alijonov, o tehlikeli anlarda Ramazon'a açılmadan, mesafeyi koruyarak hareket etmesini defalarca bağırarak hatırlattı;

  • Kavana'nın karşı atağı: Rakibi, Temirov'un nakavt etme isteğinden verimli bir şekilde yararlandı; sert vuruşlardan eğilerek kaçtı ve karşı vuruş serileriyle beklenmedik bir şekilde net cevap verdi;

  • Önemli ders: Bu mağlubiyet, genç ve gelecek vadeden Özbek dövüşçü için en üst klasmanda soğukkanlılık ve dövüş disiplininin ne kadar hayati öneme sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.

Bu müsabaka Ramazon Temirov'un UFC ligindeki önemli bir sınavı oldu. Antrenör ekibi, bu derslerden gerekli sonuçları çıkararak, sporcunun gelecek maçlarda oktagona çok daha soğukkanlı ve taktiksel açıdan mükemmel bir şekilde döneceğine inanıyor.

Ramazon TemirovUFCJasur AlijonovLone KavanaMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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