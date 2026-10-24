“Kavana onu uyutacak”: Eski rakibi Ramazon Temirov’un nakavt olmasını istiyor

·89·Spor
“Kavana onu uyutacak”: Eski rakibi Ramazon Temirov’un nakavt olmasını istiyor

UFC dövüşçüsü Charles Johnson Özbek dövüş sanatları ustası Ramazon Temirov hakkında sansasyonel ve hakaret içerikli açıklamalarda bulundu.

Amerikalı sporcu, yaklaşan maçı öncesinde eski rakibini yasaklı madde (doping) kullanmakla açıkça suçladı ve Britanyalı Lone'er Kavanagh ile yapacağı maçta ağır bir nakavt almasını diledi.

«Onu sadece gong kurtarmıştı»: Johnson’ın acı hatıraları

Charles Johnson ve Ramazon Temirov 2024 yılında oktagonda karşı karşıya gelmiş ve o maçta temsilcimiz rakibini güzel bir nakavtla mağlup etmişti. Ancak Johnson bu yenilgiyi hala kabullenemiyor:

  • Steroid suçlaması: «Steroid kullanırken yakalanan bu sahtekarı kendi vatandaşlarından başka kimse umursamıyor», — dedi Johnson;

  • O maç hakkında: «O gece aslında bitmişti, onu sadece gong ve süre kurtardı. Kardiyo ve dayanıklılığı artıran steroidlerin etkisinde olmasına rağmen raunt aralarında zar zor ayakta duruyordu, dik duramıyordu», — iddiasında bulundu.

«Takılıp düşsün ve nakavt olsun»: Kavanagh maçı öncesi nefret

Amerikalı sporcu, Temirov’un yarın gerçekleşecek önemli karşılaşması hakkındaki nefretini gizlemedi:

  • Beddua gibi dilekler: «Umarım kafese (oktagon) girerken ayağı takılır ve Kavanagh onu korkunç bir nakavtla uyutur», — dedi Johnson;

  • İki yıllık ceza talebi: Charles’a göre, MMA dünyasında rakibine üstünlük sağlamak amacıyla doping ve steroid kullanan her dövüşçüye en az 2 yıl kesin diskalifiye cezası verilmelidir.

Temirov önünde önemli sınav

Charles Johnson’ın bu sert ve provokatif çıkışına rağmen, Ramazon Temirov tüm dikkatini yarınki ana maça vermiş durumda.

Temsilcimiz, yenilgisiz tehlikeli Britanyalı rakibi Lone'er Kavanagh’a karşı oktagona çıkacak. Bu maç, Temirov için klasman sıralamasında yükselmek ve eleştirmenlere en iyi cevabı vermek adına harika bir fırsat.

UFCMMARamazon TemirovCharles JohnsonLone'er Kavanagh
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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