“Adayın nakavtı!”: Ramazon Temirov, Steve Erceg ile dövüşünün sırlarını açıkladı

UFC promosyonunun en hızlı ve izlenmesi en keyifli sıkletlerinden biri olan sinek sıklette (flyweight), Özbek dövüş sanatlarının gerçek bir sansasyonu haline gelen Ramazon Temirov kariyerindeki en büyük zaferin perde arkası detaylarını açıkladı. 25 Temmuz'da BAE'nin Abu Dabi şehrindeki muhteşem Etihad Arena'da gerçekleşen ses getiren UFC turnuvasında vatandaşımız, sıkletin 2 numaralı dövüşçüsü ve eski kemer adayı Steve Erceg'e karşı oktagona çıktı ve daha ilk rauntta rakibini korkunç bir teknik nakavtla yere serdi.

Bu parlak zaferi hatırlatan Temirov, söz konusu dövüşe hazırlanmak için 35 bin ABD dolarından fazla kişisel harcama yaptığını açıkladı. Üst düzey sparring ortakları, yabancı antrenör ekibi, özel tıbbi ve rehabilitasyon kamplarına yönlendirilen bu büyük yatırım, sonunda yüzde yüz karşılığını verdi ve Özbek dövüşçüyü dünyanın TOP-10 sıralamasına taşıdı. Temirov bu hızı kesmeye niyetli değil: 24 Ekim'de yine o mutlu Abu Dabi oktagonunda, İngiliz yenilgisiz ve güçlü nakavtçı Lone'er Kavanagh'a karşı yeni bir sınava çıkacak.

Peki, 35 bin dolarlık kamp Erceg'i yıkmakta nasıl bir rol oynadı, Lone'er Kavanagh'ın stili Temirov için ne kadar zorlayıcı ve 24 Ekim'deki bu dehşet verici karşılaşma Ramazon'u şampiyonluk kemerine ne kadar yaklaştıracak?

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Ramazon Temirov'un eski kemer adayı Steve Erceg karşısında kazandığı zaferin rakamlarla özeti:

Finansal ve fiziksel yatırım: Dövüş kampı için 35 bin dolardan fazla kaynak ayrıldı ve en elit seviyede bir antrenman sistemi kuruldu;

İlk raunttaki kahramanlık: 25 Temmuz'da Abu Dabi'de gerçekleştirilen dövüşte, Avustralyalı eski aday, Temirov'un ilk baskısına ve ağır seri yumruklarına dayanamadı;

Elit ligde tanınma: Bu nakavt, Ramazon Temirov'u sıkletin en tehlikeli nakavtçıları ve gelecekteki şampiyonluk adayları listesine dahil etti;

Taktik planın kusursuzluğu: Mesafeyi doğru ayarlamak ve karşı saldırıda rakibin açıkta kalan çenesini tam isabetle hedef almak zaferin anahtarı oldu.

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Gelecek rakip ve Abu Dabi'deki yeni gecenin detayları:

Rakip statüsü: İngiliz Lone'er Kavanagh, kendi sıkletinin en hızlı yumruklarına ve güçlü dinamiğine sahip yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor;

Dövüş tarihi ve yeri: 24 Ekim, BAE, Abu Dabi, Etihad Arena — müsabaka ana kart kapsamında gerçekleşecek;

Karşılaşmanın değeri: Bu maçta kazanılacak yeni bir zafer, Temirov'a resmen şampiyonluk adayları dörtlüsüne girme imkanını açacak;

Oktagondaki ikinci ev: Abu Dabi arenaları ve oradaki binlerce Özbek taraftarın tezahüratı, Temirov için bir kez daha ek bir güç kaynağı olacak.

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Uzmanlar ve antrenörlerin sonucu:

Elit hazırlık maliyeti: Modern UFC seviyesindeki zaferler sadece yetenekle değil, aynı zamanda yüksek nitelikli beslenme uzmanları, güreş antrenörleri ve pahalı antrenman sparringleri sayesinde gelir;

Stillerin savaşı: Lone'er Kavanagh'a karşı dövüşte Temirov'dan daha yüksek tempo ve ayak hareketlerini kontrol etmesi beklenecek, çünkü İngiliz dövüşçü karşı saldırılarda çok tehlikeli;

Özbekistan MMA'sının yeni zirvesi: Ramazon Temirov'un üst üste büyük rakipleri seçmesi ve dövüşlerden kaçmaması, kemere olan inancının ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor.

Ramazon Temirov'un Steve Erceg karşısında kazandığı parlak nakavt ve bir sonraki zorlu dövüşe olan ciddi yaklaşımı, Özbek dövüş sanatları ustalarının dünyanın en yüksek elitleriyle rahatlıkla rekabet edebileceğini bir kez daha kanıtladı.

Sizce Ramazon Temirov, 24 Ekim'de Abu Dabi'de Lone'er Kavanagh'ı da Erceg gibi nakavt edebilecek mi, yoksa İngiliz dövüşçü maçı hakem kararına mı taşıyacak? Vatandaşımızın yakın zamanda UFC şampiyonluk kemeri için oktagona çıkacağına inanıyor musunuz? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek sporcunun oktagondaki bu ateşli yükselişini tüm dövüş sanatları tutkunları ve arkadaşlarınızla paylaşın!