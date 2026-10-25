Ramazon Temirov, İngiliz Kavanagh karşısında teknik nakavt ile mağlup oldu

·9·Spor
Ramazon Temirov, İngiliz Kavanagh karşısında teknik nakavt ile mağlup oldu

BAE'nin Abu Dabi şehrinde düzenlenen prestijli UFC 333 turnuvasında Özbek dövüş sanatları hayranları için beklenmedik ve üzücü bir sonuç kaydedildi.

Sinek sıklet kategorisinde divizyonun en parlak temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Ramazon Temirov sıralamada kendisinin bir basamak üzerinde yer alan tehlikeli İngiliz sporcu Lone Kavanaghile oktagonda karşı karşıya geldi.

1. rauntta hızlı çözüm ve teknik nakavt

Milyonlarca hayranın büyük bir merakla beklediği karşılaşma, ilk dakikalardan itibaren yüksek bir tempoyla başladı:

  • Karar anı: Her iki dövüşçü de açık ve agresif saldırılara dayalı bir strateji izlese de, İngiliz Kavanagh'ın isabetli ve güçlü yumrukları durumu lehine çevirdi;

  • Erken biten mücadele: İngiliz dövüşçünün art arda gelen baskılarının ardından hakem müdahale etmek zorunda kaldı ve karşılaşma daha 1. rauntta Lone Kavanagh lehine teknik nakavt (TKO) ile sona erdi;

  • Dördüncü mağlubiyet: Bu sonuç, vatandaşımızın profesyonel MMA kariyerindeki dördüncü mağlubiyeti oldu. Temirov'un hanesinde 20 galibiyet bulunmaya devam ediyor.

Top-10 sıralamasındaki değişiklikler

Bu dövüş, her iki sporcunun da UFC divizyonundaki geleceği ve şampiyonluk yarışı için büyük stratejik öneme sahipti:

  • Dövüş öncesi durum: Oktagona çıkmadan önce Lone Kavanagh sıklet sıralamasında 6. sırada, Ramazon Temirov ise 7. sırada yer alıyordu;

  • Kavanagh'ın başarısı: İngiliz dövüşçü kariyerindeki 11. galibiyetini kutlayarak divizyonun ilk beşine doğru cesur bir adım attı;

  • Temirov'un bir sonraki adımı: Ağır mağlubiyete rağmen, Ramazon'un yumruk gücü ve kariyerindeki 20 galibiyet, onun hala sıkletin en tehlikeli dövüşçülerinden biri olduğunu gösteriyor, ancak artık sporcunun hataları üzerinde ciddi şekilde çalışması gerekiyor.

Ramazon TemirovUFC 333Lone KavanaghMMADövüş Sporları
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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