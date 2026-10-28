UFC 333 ödemeleri: Volkanovski 1 milyonu aştı, Ramazon Temirov ne kadar kazandı?

Abu Dabi'de düzenlenen UFC 333 numaralı etkinliğinde yer alan sporcuların tahmini ödemelerine ilişkin ilk hesaplamalar açıklandı. Ligin önde gelen yıldızlarının yanı sıra Özbek dövüşçü Ramazon Temirov ve rakibi Lone Kavanagh'ın kazançlarının detayları paylaşıldı.

Hesaplamalara göre, sekizgendeki performanslar ve sözleşme şartlarına bağlı olarak yıldızların gelirleri arasında büyük farklar görüldü.

En iyi dövüşçüler: Milyonluk zirve ve ana liderler

Turnuvanın en çok kazanan isimleri arasında eski ve mevcut şampiyonlar başı çekiyor:

Volkanovski mutlak lider: Avustralyalı efsanevi dövüşçü Alexander Volkanovski, bu etkinlikteki katılımıyla yaklaşık 1 milyon 85 bin ABD doları ile listenin zirvesine yerleşti;

Petr Yan ve Dvalishvili üst sıralarda: Rus eski şampiyon Petr Yan 820 bin dolar kazanırken, Merab Dvalishvili 450 bin dolarlık geliriyle ilk üçü tamamladı;

Kavanagh ve Temirov maçının maliyeti: Ramazon Temirovu ilk rauntta yenen İngiliz Lone Kavanagh'ın ödemesi 266 bin dolar olarak tahmin edilirken, vatandaşımız Ramazon Temirov bu maçtaki performansıyla yaklaşık 61 bin ABD doları gelir elde etti.

UFC 333 katılımcılarının tahmini ödeme listesi

Finansal uzmanlar tarafından açıklanan rakamlar şu şekilde:

Alexander Volkanovski — 1 milyon 85 bin $

Petr Yan — 820 bin $

Merab Dvalishvili — 450 bin $

Dominick Reyes — 325 bin $

Lone Kavanagh — 266 bin $

Alexander Volkov — 257 bin $

Movsar Evloev — 159 bin $

Abdul-Rakhman Yakhyaev — 123 bin $

Nikita Krylov — 99 bin $

Aaron Pico — 83 bin $

Azamat Murzakanov — 74 bin $

Losene Keita — 71 bin $

Abubakar Vagaev — 62 bin $

Ramazon Temirov — 61 bin $

Rizvan Kuniev — 55 bin $

Nurullo Aliev — 48 bin $

UFC'de dövüşçü maaşları; sporcunun ligdeki tecrübesi, hayran kitlesi ve galibiyet bonuslarına bağlıdır. Ramazon Temirov için bu aşama, dünyanın en prestijli ligindeki büyük finansal ve kariyer fırsatlarına atılan ilk adımlardan biridir.