Ramazon Temirov acı mağlubiyetin ardından taraftarlarına seslendi

·80·Spor
Ramazon Temirov acı mağlubiyetin ardından taraftarlarına seslendi

UFC organizasyonundaki başarılı dövüşleriyle tanınan Özbek dövüşçü Ramazon Temirov, Abu Dabi'dekizorlu maçının ardından ilk kez kamuoyu önüne çıktı ve taraftarlarına samimi bir mesaj gönderdi.

Sporcu, resmi Instagram hesabında Özbekistan bayrağıyla çekilmiş etkileyici bir fotoğrafını paylaşarak, mağlubiyete rağmen hedeflerinden vazgeçmeyeceğini ve ülkesini uluslararası arenada temsil etmeye devam edeceğini vurguladı.

«Son nefesime kadar vatanımın onurunu koruyacağım»

Temirov, sosyal medya paylaşımında moralinin bozulmadığını ve yeni zaferlere odaklandığını belirtti:

  • Sporcunun kararlılığı: «İnşallah, son nefesime kadar vatanımın onurunu korumaya ve bayrağını yükseklerde tutmaya gayret edeceğim» diye yazdı Özbek dövüşçü;

  • Taraftarların desteği: Paylaşımın ardından kısa sürede binlerce Özbek ve yabancı taraftar, yorumlarıyla sporcuya destek vererek gerçek şampiyonların bu tür ağır darbelerden sonra daha güçlü döndüğünü belirttiler.

UFC 333 turnuvasında neler yaşandı?

24 Ekim'de Abu Dabi'de (BAE) düzenlenen büyük UFC 333 turnuvası, Temirov'un kariyerindeki en zorlu geceye dönüştü:

  • ABD liglerindeki ilk mağlubiyet: Ramazon Temirov profesyonel kariyerinde henüz mağlubiyet yüzü görmemiş olan İngiliz rakibi Lonir Kavana'ya karşı oktagona çıktı;

  • İlk rauntta beklenmedik nakavt: Maç hızlı başladı ancak ilk raundun bitimine yarım dakika kala İngiliz dövüşçü sert bir kontra atakla, yani bir aparkatla durumu lehine çevirdi ve maçı erken bitirdi;

  • 12 maçlık seriye son verildi: Bu talihsizlik, Temirov'un 12 maçlık muhteşem galibiyet serisini noktaladı;

  • Sıralamadaki değişim: Nakavtla gelen mağlubiyet nedeniyle Özbek sporcu, sıkletinin resmi TOP sıralamasında 7. sıradan 10. sıraya geriledi.

Sıralamada düşüş yaşanmış olsa da, Ramazon Temirov'un yüksek vuruş tekniği ve güçlü dövüşçü ruhu, yakın zamanda oktagona daha güçlü dönüp divizyonun zirvesi için tekrar mücadele edeceğinin habercisidir.

Ramazon TemirovUFCMMAAbu DabiDövüş Sporları
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

UFC 333 ödemeleri: Volkanovski 1 milyonu aştı, Ramazon Temirov ne kadar kazandı?UFC 333 ödemeleri: Volkanovski 1 milyonu aştı, Ramazon Temirov ne kadar kazandı?28 Ekim 07:57Ramazon Temirov — Lone Kavanagh maçında hızlı final: Nakavt nasıl gerçekleşti? (video)Ramazon Temirov — Lone Kavanagh maçında hızlı final: Nakavt nasıl gerçekleşti? (video)25 Ekim 09:11Volkanovski, Yevloyev'i nakavt etti, Yan üçlemeyi kazandı (UFC 333'ün tüm sonuçları)Volkanovski, Yevloyev'i nakavt etti, Yan üçlemeyi kazandı (UFC 333'ün tüm sonuçları)25 Ekim 08:16Ramazon Temirov, İngiliz Kavanagh karşısında teknik nakavt ile mağlup olduRamazon Temirov, İngiliz Kavanagh karşısında teknik nakavt ile mağlup oldu25 Ekim 08:05Temirov — Kavana karşılaşması analizi: Abu Dabi'deki maçta plan neden bozuldu?Temirov — Kavana karşılaşması analizi: Abu Dabi'deki maçta plan neden bozuldu?27 Ekim 21:41“Temirov gerçek bir canavar, vuruşlarında korkunç bir güç var”: Dustin Poirier yaklaşan dövüş hakkında“Temirov gerçek bir canavar, vuruşlarında korkunç bir güç var”: Dustin Poirier yaklaşan dövüş hakkında23 Ekim 09:49
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü