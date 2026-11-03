Ramazon Temirov acı mağlubiyetin ardından taraftarlarına seslendi

UFC organizasyonundaki başarılı dövüşleriyle tanınan Özbek dövüşçü Ramazon Temirov, Abu Dabi'dekizorlu maçının ardından ilk kez kamuoyu önüne çıktı ve taraftarlarına samimi bir mesaj gönderdi.

Sporcu, resmi Instagram hesabında Özbekistan bayrağıyla çekilmiş etkileyici bir fotoğrafını paylaşarak, mağlubiyete rağmen hedeflerinden vazgeçmeyeceğini ve ülkesini uluslararası arenada temsil etmeye devam edeceğini vurguladı.

«Son nefesime kadar vatanımın onurunu koruyacağım»

Temirov, sosyal medya paylaşımında moralinin bozulmadığını ve yeni zaferlere odaklandığını belirtti:

Sporcunun kararlılığı: «İnşallah, son nefesime kadar vatanımın onurunu korumaya ve bayrağını yükseklerde tutmaya gayret edeceğim» diye yazdı Özbek dövüşçü;

Taraftarların desteği: Paylaşımın ardından kısa sürede binlerce Özbek ve yabancı taraftar, yorumlarıyla sporcuya destek vererek gerçek şampiyonların bu tür ağır darbelerden sonra daha güçlü döndüğünü belirttiler.

UFC 333 turnuvasında neler yaşandı?

24 Ekim'de Abu Dabi'de (BAE) düzenlenen büyük UFC 333 turnuvası, Temirov'un kariyerindeki en zorlu geceye dönüştü:

ABD liglerindeki ilk mağlubiyet: Ramazon Temirov profesyonel kariyerinde henüz mağlubiyet yüzü görmemiş olan İngiliz rakibi Lonir Kavana'ya karşı oktagona çıktı;

İlk rauntta beklenmedik nakavt: Maç hızlı başladı ancak ilk raundun bitimine yarım dakika kala İngiliz dövüşçü sert bir kontra atakla, yani bir aparkatla durumu lehine çevirdi ve maçı erken bitirdi;

12 maçlık seriye son verildi: Bu talihsizlik, Temirov'un 12 maçlık muhteşem galibiyet serisini noktaladı;

Sıralamadaki değişim: Nakavtla gelen mağlubiyet nedeniyle Özbek sporcu, sıkletinin resmi TOP sıralamasında 7. sıradan 10. sıraya geriledi.

Sıralamada düşüş yaşanmış olsa da, Ramazon Temirov'un yüksek vuruş tekniği ve güçlü dövüşçü ruhu, yakın zamanda oktagona daha güçlü dönüp divizyonun zirvesi için tekrar mücadele edeceğinin habercisidir.