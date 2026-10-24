Napoli'de müthiş gerilim: Napoli ve Roma arasındaki karşılaşmada 6 gol atıldı

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Napoli'de gerçek bir futbol draması ve gol yağmuru yaşandı. Ev sahibi Napoli kendi sahasında başkent ekibi Roma kulübünü ağırladı ve karşılaşma kıran kırana geçen bir mücadeleyle 3:3 skoruyla beraberlikle sonuçlandı.

Napoli adına Scott McTominay iki kez rakip fileleri havalandırarak duble yaparken, Roma'da oyuna sonradan giren Leonardo Balerdi son dakikalarda attığı iki golle konuk ekibi mağlubiyetten kurtardı.

Bitmek bilmeyen ataklar ve son dakikalardaki heyecan

Maç, her iki takımın da tavizsiz ve açık futboluyla akıllarda kaldı:

Napoli'nin ilk vuruşları: 28. dakikada Andre-Frank Zambo Anguissa perdeyi açtı (1:0). İkinci yarının başında, yani 48. dakikada Scott McTominay farkı ikiye çıkardı (2:0);

Roma'nın uyanışı: Romalılar pes etmedi; 69. dakikada Matias Soule farkı bire indirdi, beş dakika sonra 74. dakikada oyuna sonradan giren Balerdi dengeyi sağladı (2:2);

Dramatik final: 83. dakikada McTominay bir kez daha sahneye çıkarak Napoli'yi galibiyete yaklaştırdı (3:2), ancak 89. dakikada Balerdi kendisinin ikinci golünü atarak maça noktayı koydu (3:3).

Puan durumundaki vaziyet

Bu çekişmeli beraberliğin ardından puan durumundaki son durum şöyle oluştu:

Roma'nın konumu: Puanını 18'e yükselten başkent ekibi lig tablosunda 3. sırada yer alıyor;

Napoli'nin durumu: Hanesinde 12 puan bulunan Napoli kulübü ligin 7. basamağında bulunuyor.

Maç raporu:

İtalya Serie A. 8. Hafta

Napoli — Roma 3:3