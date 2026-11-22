İtalya Serie A'nın 12. haftasında Donyell Malen gerçek bir gol şovu sergiledi. Hollandalı forvet, Parma kalesini dört kez havalandırarak poker yaptı ve Roma'nın deplasmandaki farklı galibiyetinde başrol oynadı. Lazio ve Como da rakiplerini mağlup ederken, Napoli kritik üç puanı hanesine yazdırdı.

İtalya şampiyonasının 2026/2027 sezonunun 12. haftasından oynanan ilk dört karşılaşma sona erdi. Haftanın en dikkat çekici sonucu, Roma'nın Parma deplasmanındaki 5-1'lik galibiyeti oldu.

Romalılar adına Donyell Malen, rakip savunmacılar için gerçek bir kabusa dönüştü. Bir maçta dört gol atan forvet, poker yapma başarısı gösterdi. Ayrıca Lazio, Lecce'yi farklı mağlup ederken, Napoli ve Como da kendi maçlarından galibiyetle ayrıldı.

Malen'den poker: Roma rakip filelere beş gol gönderdi

Parma — Roma 1:5

12. haftanın en sansasyonel sonucu Roma'nın deplasmandaki farklı galibiyeti oldu. Romalılar, Parma deplasmanında beş gol atarak rakiplerine şans tanımadı.

Maçın tartışmasız kahramanı Donyell Malen oldu. Hollandalı forvet 38. dakikada perdeyi açtı. İkinci yarıda ise gol serisi devam etti: 67, 76 ve 89. dakikalarda üç gol daha bularak rakip fileleri havalandırdı.

Böylece Malen bir maçta dört gol atarak poker yapmış oldu. Rodrigo Mora da 70. dakikada adını tabelaya yazdırdı.

Parma adına Nesta Elfege 53. dakikada tek golü kaydetti. Ancak bu, ev sahibinin mağlubiyetten kurtulmasına yardımcı olmadı.

Sonuçta Roma 5-1 kazandı. Malen'in dört golü ise haftanın en parlak olayı oldu.

Lazio'dan net galibiyet: Noslin duble yaptı

Lazio — Lecce 3:0

Roma'nın bir diğer takımı Lazio da taraftarı önünde net bir galibiyet aldı. Ev sahibi ekip, Lecce kalesine karşılıksız üç gol gönderdi.

Maçın kilit isimlerinden biri Tijjani Noslin oldu. 24. dakikada skoru açan oyuncu, 67. dakikada dublesini tamamladı.

Karşılaşmanın son noktasını ise Davide Frattesi koydu. 89. dakikada golünü atan Frattesi, Lazio'nun 3-0'lık galibiyetini perçinledi.

Napoli'ye McTominay'in tek golü yetti

Napoli — Torino 1:0

Napolililer kendi sahalarında Torino ile karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen maçta uzun süre gol sesi çıkmadı.

Ev sahibine galibiyeti getiren tek gol 72. dakikada geldi. İskoç orta saha oyuncusu Scott McTominay, rakip fileleri havalandırarak Napoli'ye kritik üç puanı kazandırdı.

Kalan sürede Torino skoru eşitlemeye çalışsa da Napolililer üstünlüğü korumayı başardı.

Como evinde Cagliari'yi mağlup etti

Como — Cagliari 2:0

Haftanın bir diğer maçında Como, sahasında Cagliari'yi konuk etti ve 2-0 kazandı.

24. dakikada Jacopo Ramon skoru açarak ev sahibini öne geçirdi. İkinci yarıda ise Lucas da Cunha 56. dakikada golünü atarak takımının üstünlüğünü pekiştirdi.

Cagliari kalan sürede skoru değiştirmeyi başaramadı. Sonuç olarak Como üç puanı hanesine yazdırdı.

Serie A 12. hafta ilk sonuçları

Maç Skor Como — Cagliari 2:0 Lazio — Lecce 3:0 Parma — Roma 1:5 Napoli — Torino 1:0

Haftanın kahramanı: Donyell Malen

12. haftanın ilk maçları arasında Roma'nın farklı galibiyeti ve Donyell Malen'in dört golü öne çıktı. Bir maçta poker yapmak hem forvet hem de takımı için büyük bir olaydır.

Lazio ve Como taraftarlarını galibiyetle sevindirirken, Napoli minimal skorla üç puanı aldı. Serie A'nın 12. haftasındaki diğer maçlar ise puan durumundaki tabloyu daha da netleştirecek.