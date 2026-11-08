Napoli'de ateşli karşılaşma: Lazio'nun 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi

·40·Spor
Napoli'de ateşli karşılaşma: Lazio'nun 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi

İtalya Serie A'nın 11. haftasındaki merkezi mücadelede, puan durumu lideri Roma ekibi Lazio, Napoli'ye konuk oldu. Çekişmeli ve mücadele dolu geçen karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Lazio'nun ligdeki altı maçlık etkileyici galibiyet serisi sona erdi. Buna rağmen başkent ekibi liderliğini korudu. Önceki iki haftada puan kaybeden Napoli ise zorlu rakibinden aldığı kritik puanla düşüşe dur dedi.

İki devrede birer gol: Erken gelen kendi kalesine gol ve Frattesi'nin ustalığı

Karşılaşma konuk ekibin yoğun baskısıyla başladı:

  • 28. dakikada Frattesi ile açılış: Romalıların tehlikeli atağını Davide Frattesi şık bir vuruşla tamamlayarak Lazio'yu öne geçirdi — 0-1;

  • 48. dakikada beklenmedik bir kendi kalesine gol: İkinci yarı başlar başlamaz Napolililer büyük bir baskı kurdu. 48. dakikada konuk ekip savunmacısı Alfonso Pedraza topu kendi ağlarına göndererek skoru eşitledi — 1-1;

  • Sarı kart yağmuru: Hakem maç boyunca her iki taraf oyuncularına toplam 9 kez sarı kart gösterdi; özellikle Napoli cephesinde Vergara ve De Bruyne gibi yıldızlar kart gören isimler arasındaydı.

Maç raporu ve kadrolar

  • Serie A. 11. Hafta

    Napoli — Lazio 1:1

    Goller: Pedraza (48, k.k.) — Frattesi (28).

    Kartlar: Lang (44), Gilmour (65), Vergara (66, 74), De Bruyne (83) — Sutalo (33), Tavares (46), Floriani (61), Frattesi (78).

  • Napoli: Milinkovic-Savic, Rrahmani, Marin, Beukema, McTominay, Olivera, Gilmour (Anguissa, 69), Vergara (Lucca, 74), De Bruyne (Jovane, 83), Lang, Hojlund (Politano, 74).

  • Lazio: Mandas, Sutalo (Leite, 33), Floriani (Lazzari, 61), Tavares (Pedraza, 46), Provedel, Belahyane, Tchaouna, Frattesi (Cancellieri, 78), Isaksen, Noslin, Pinamonti (Dele-Bashiru, 61).

Puan durumundaki vaziyet

Napoli'deki bu mücadeleci beraberlik, zirve yarışındaki heyecanı daha da artırdı:

  • Lazio lider: Altı maçlık galibiyet serisi dursa da, 'Kartallar' puan tablosunun zirvesindeki yerini koruyor;

  • Napoli için kritik puan: Üst üste iki mağlubiyetin ardından zorlu rakibiyle berabere kalan Napoli, moral açısından önemli bir puan alarak zirve mücadelesini sürdürüyor.

LazioNapoliDavide FrattesiAlfonso PedrazaKevin De Bruyne
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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