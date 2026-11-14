Messi'siz Arjantin kendi sahasında Uruguay'a mağlup oldu

Dünya şampiyonu Arjantin milli takımı, kendi sahasında oynadığı hazırlık maçında ezeli rakibi Uruguay ile karşılaştı. Buenos Aires'teki ünlü «Alberto Jose Armando» stadyumunda gerçekleşen kıran kırana mücadele, konuk ekibin galibiyetiyle sona erdi — 1:2.

Sert mücadele ve ikinci yarıdaki goller

Karşılaşmanın ilk yarısı dengeli bir oyunla geçti ve gol sesi çıkmadı. Ancak ikinci yarının başlamasıyla birlikte sahadaki durum aniden değişti:

48. dakika: Savunma oyuncusu Leonardo Balerdi'nin kendi kalesine attığı golle Uruguay öne geçti (0:1).

54. dakika: Sadece altı dakika sonra Maximiliano Araujo, Uruguay'ın üstünlüğünü ikiye çıkardı (0:2).

73. dakika: Julian Alvarez, attığı şık golle farkı bire indirerek «albiceleste»ye umut aşıladı (1:2).

Ancak Arjantinlilerin kalan sürede skoru eşitleme çabaları sonuç vermedi. Lionel Messi milli takımı bıraktıktan sonraki ilk maçında Arjantin mağlubiyetle tanıştı.

Maç detayları İstatistikler ve bilgiler Skor Arjantin — Uruguay — 1:2 Goller Balerdi 48' (kk), Araujo 54' — Alvarez 73' Stadyum «Alberto Jose Armando», Buenos Aires Teknik direktörler ve kadrolar Genç ve yeni isimlerden oluşan kadrolar test edildi

Sahadaki ilk 11'ler

Bu mücadelede her iki takımın teknik direktörü de rotasyona giderek genç ve yeni oyunculara şans verdi.

Arjantin kadrosu: Rulli, Medina (Vega, 83), Montiel (Haye, 83), Lisandro Martinez, Balerdi, Palacios (Soule, 46), Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Almada (Prestiani, 60), Nico Paz, Julian Alvarez sahaya çıktı.

Uruguay kadrosu ise: Fermarin, Olivera, Ronald Araujo, Varela, Piquerez (Caceres, 58), Canobbio (Valverde, 58), Torreira (Vinas, 76), Bentancur, Maximiliano Araujo (Pellistri, 85), De Arrascaeta (Bernal, 76), Nunez (Aguirre, 85) gibi tanınmış oyuncularla mücadele etti.

Sıradaki sınavlar

Mağlubiyetin ardından her iki takım da planlarına devam ediyor. Bu yılın 18 Kasım günü Arjantin milli takımı, Kosta Rika ile bir sonraki hazırlık maçını oynayacak. Aynı gün Uruguay'ın ise Dominik Cumhuriyeti milli takımı ile karşılaşması planlanıyor.

Sizce, Lionel Messi'nin ayrılışı Arjantin milli takımının oyununu ve sonuçlarını ne kadar ciddi etkiliyor? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın!