Wayne Rooney, Manchester United'ı Scott McTominay'i geri çağırmaya davet etti

Manchester United efsanesi Wayne Rooney, eski kulübünü Napoli orta sahası Scott McTominay'i geri getirmek için sansasyonel bir transfer yapmaya teşvik etti. Ünlü forvet, 29 yaşındaki futbolcunun 26 milyon sterlin karşılığında Serie A'ya satılmasını anlaşılmaz bir karar olarak nitelendirdi. Rooney'e göre İskoç futbolcu, golleri ve çalışkanlığıyla takım için çok önemli bir figürdü. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Altyapıdan yetişen oyuncuyu satma kararı, İtalya'daki ilk sezonunda Scudetto'yu kazanması ve oyun seviyesini önemli ölçüde artırmasının ardından kulüp yönetiminin bir hatası olarak görülüyor. McTominay, Old Trafford'dan ayrıldığından beri hem kulüp hem de milli takım düzeyinde liderlik becerilerini sergileyerek oyununu yeni bir seviyeye taşıdı.

Wayne Rooney, kendi programında Manchester United'ın spor stratejisini eleştirdi. "Manchester United'ın onu bıraktığına inanamadım çünkü o durmaksızın çalışan bir futbolcu. O dönemde her hafta sahaya çıkmak isteyen oyunculardan biriydi ve diğerleri elinden geleni yapmazken o büyük bir etki yaratabiliyordu. Daha ofansif bir rolde oynayıp önemli goller atıyordu. Şu an Manchester United'a dönmesini çok isterdim" dedi.

Şu anda Manchester United yönetimi kadroyu gençleştirme üzerinde çalışıyor ve Atalanta orta sahası Ederson'un transferini bitirdi. Kulübün listesinde Matheus Fernandes, Alex Scott ve Adam Wharton gibi genç yetenekler olsa da, McTominay'in adı henüz resmi adaylar arasında yer almıyor. Yine de taraftarlar ve uzmanlar, tecrübeli orta sahanın dönüşünün takım ruhunu yükselteceğine inanıyor.

Scott McTominay şu anda İskoçya milli takımıyla Dünya Kupası'na hazırlanıyor. İskoçlar 28 yıllık aradan sonra büyük bir turnuvaya geri döndüler ve Haiti ile oynanacak ilk maçta McTominay'in ana lider olması bekleniyor. Bu turnuvadaki katılımının ardından, yaz transfer döneminde geleceği tekrar odak noktası olacak.