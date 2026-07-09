Real Madrid'in transfer planında sürpriz isim: Girişim Mourinho'dan geldi

Napoli orta sahası Scott McTominay, kariyerine Real Madrid'de devam edebilir.

İnsayder Nicolo Schira'nın haberine göre, İskoç futbolcuya olan ilgi bizzat Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun girişimiyle ortaya çıktı.

Mourinho eski öğrencisini yeniden görmek istiyor

Portekizli teknik adam, McTominay ile daha önce Manchester United'da birlikte çalışmıştı.

Bu nedenle Mourinho, futbolcunun yeteneklerini, karakterini ve sahadaki verimliliğini çok iyi biliyor. Kaynağa göre, orta saha oyuncusunu Madrid'e getirme fikrini ortaya atan bizzat kendisi oldu.

McTominay Napoli'de kendini kanıtladı

Scott McTominay, 2024 yılında 30 milyon Euro karşılığında Manchester United'dan Napoli'ye transfer olmuştu.

Napoli formasıyla kısa sürede kilit oyunculardan biri haline geldi. 2025/26 sezonunda orta saha oyuncusu tüm kulvarlarda 44 maça çıktı.

Bu maçlarda McTominay:

14 gol attı;

4 asist yaptı.

Sözleşme 2028'e kadar geçerli

McTominay'in Napoli ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.

Bu durum, Real Madrid için müzakerelerin kolay geçmeyeceği anlamına geliyor. Napoli kulübünün futbolcuyu ucuza bırakması pek olası görünmüyor.

Piyasa değeri 40 milyon Euro civarında

Transfermarkt portalı, İskoç orta sahanın piyasa değerini 40 milyon Euro civarında tahmin ediyor.

Ancak son sezonundaki performansı ve sözleşme süresi göz önüne alındığında, Napoli'nin transfer için daha yüksek bir bonservis bedeli talep etmesi muhtemel.

Madrid'de yeni bir rol olabilir

McTominay, klasik bir orta saha oyuncusu olarak fiziksel mücadelesi, ceza sahasına koşuları ve gol atma becerisiyle öne çıkıyor.

Mourinho ise tam olarak bu tür oyunculardan maksimum verim almayı iyi biliyor. Şimdi asıl soru, Real Madrid'in bu ilgiyi resmi teklife dönüştürüp dönüştürmeyeceği veya McTominay'in Napoli'de kalıp kalmayacağı.