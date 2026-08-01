İtalya'da 40 yılın en güçlü depremi paniğe neden oldu

·129·Dünya
İtalya'da 40 yılın en güçlü depremi paniğe neden oldu

İtalya'nın güneyindeki Napoli kenti ve çevresinde 31 Temmuz'da 4,7 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi. Doğal afet sonucunda en az 21 kişi çeşitli derecelerde yaralanırken, bunlardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildiriliyor.

Ulusal Jeofizika ve Volkanoloji Enstitüsü verilerine göre, sarsıntı tüm Napoli şehrinde ve özellikle merkez üssü olan Phlegraean Fields (Campi Flegrei) bölgesinde çok şiddetli hissedildi. Deprem yerel saatle 19:46'da kaydedildi.

Uzmanlar , bunun Pozzuoli bölgesinde son kırk yılda gözlemlenen en güçlü deprem olduğunu belirtiyor. Bu bölgede yer kabuğunun yavaşça yükselmesi ve alçalmasıyla ilgili bradiseismik aktivitenin yeniden başlamasından bu yana ilk kez bu kadar güçlü bir sarsıntı kaydediliyor.

Birkaç saat sonra, yerel saatle yaklaşık 22:00'de 3,8 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha meydana geldi ve halk arasındaki endişeyi daha da artırdı.

Deprem sonucunda birçok konut binası zarar gördü. Ayrıca, yüksek voltajlı bir elektrik direğinin kısmen çökmesi nedeniyle Fuorigrota ve Bagnoli mahallelerinde elektrik kesintileri yaşandı. Güvenlik önlemleri kapsamında tren seferleri de geçici olarak durduruldu.

Ayrıca Solfatara Yanardağı çevresinde dağ yamacının bir kısmı çöktü. Pozzuoli limanına giden yollarda büyük çatlaklar oluştuğu için liman faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

Şu anda yerel yönetim tarafından acil yardım noktaları kurulmuştur. Yaralanan ve tehlikeli bölgelerden tahliye edilen halka içme suyu ve temel ihtiyaç malzemeleri dağıtılmaktadır. Uzmanlar ise bölgedeki sismik aktiviteyi sürekli olarak izlemeye devam ediyor.

İtalyaNapoliPozzuoliCampi Flegrei
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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