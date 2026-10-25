Casemiro'dan kendi kalesine gol: Inter Miami New York'ta mağlup oldu

Kuzey Amerika futbol ligi MLS'in bir sonraki haftası kapsamında Harrison'daki Red Bull Arena'da oynanan kritik karşılaşma beklenmedik bir sonuçla sona erdi. Ev sahibi New York Red Bulls yıldızlarla dolu Inter Miami takımını ağırlayarak ikna edici bir şekilde 2:0 skorla galip geldi.

Lionel Messi ve Luis Suárez gibi yıldızlara sahip konuk ekip, bu kez rakibin güçlü presi ve savunmadaki ciddi hatalar nedeniyle önemli puanlar kaybetti.

Forsberg'in ustalığı ve Casemiro'nun talihsiz hatası

Ev sahibi ekip maça yüksek tempoda başlayarak her iki yarıda da rakip kalede tehlikeli baskı kurmayı başardı:

Forsberg'den kritik vuruş: İsveçli tecrübeli orta saha oyuncusu Emil Forsberg maç boyunca aktif bir performans sergileyerek New York Red Bulls'un ilk golünü kaydetti;

Casemiro'dan kendi kalesine gol: Miami'nin Brezilyalı tecrübeli futbolcusu Casemiro beklenmedik bir şekilde topu kendi ağlarına göndererek maçın skorunu belirledi (2:0);

Hücumdaki zorluklar: Uruguaylı forvet Luis Suárez sahada tam süre almasına rağmen rakibin sıkı savunmasını aşmakta zorlandı.

Messi'nin oyuna girişi de durumu değiştirmedi

Arjantinli süperstar Lionel Messi bu karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı:

İkinci yarıdaki değişiklik: Teknik direktör, Messi'yi 56. dakikada oyuna dahil etti;

Rakibin savunması: Arjantinli golcü oyuna girdikten sonra oyunun temposu ve kontrolü biraz değişse de, Red Bulls savunmacıları Messi'ye belirleyici vuruşları yapması için boş alan bırakmadı.

Sıradaki hafta: 29 Ekim'deki heyecan verici karşılaşmalar

Her iki kulüp için de MLS turnuvasında dinlenmeye fazla vakit yok. Takımlar bir sonraki hafta maçlarını 29 Ekim'de oynayacak: