Messi penaltıyı kaçırdı: Inter Miami 4-1'lik skorla darmadağın oldu!

·10·Spor
Messi penaltıyı kaçırdı: Inter Miami 4-1'lik skorla darmadağın oldu!

ABD MLS normal sezonunun 19. haftasında oynanan ve lig tablosunun üst sıralarında yer alan iki lider ekibi karşı karşıya getiren merkezi maçta — «Nashville» ile «Inter Miami» karşı karşıya geldi.

Nashville'deki «GEODIS Park» arenasında oynanan tempolu mücadele, ev sahibi ekibin 4-1'lik farklı ve ikna edici galibiyetiyle sona erdi.

Nashville'den peş peşe goller ve Messi'nin kaçırdığı penaltı

Karşılaşma, ev sahibi ekibin tam hâkimiyeti ve yüksek temposu altında geçti:

  • Ev sahibinin golleri: Nashville adına Andy Najar, Hany Mukhtar (iki gol) ve Sam Surridge rakip fileleri havalandırarak takımlarının farklı galibiyetini getirdi;

  • Messi'nin penaltısı: Maçın 23. dakikasında Inter Miami'nin kaptanı ve efsanevi oyuncusu Lionel Messi 11 metrelik penaltıyı gole çeviremeyerek önemli bir fırsatı değerlendiremedi;

  • Miami ekibinin tek cevabı: Inter Miami'nin tek golünü Lionel Messi'nin asistinin ardından Telasco Segovia kaydetti.

Puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü

Bu önemli galibiyetin ardından liderler arasındaki puan farkı açıldı:

  • Puan farkı: 19. hafta sonunda Nashville, MLS genel puan durumundaki liderliğini pekiştirdi. İkinci sıradaki Inter Miami ise rakibinin 5 puan gerisinde kaldı;

  • Gelecek maçlar: Her iki takım da bir sonraki hafta maçlarını 20 Ağustos tarihinde deplasmanda oynayacak — Nashville, New York Red Bulls ile deplasmanda karşılaşırken Inter Miami Philadelphia Union'a konuk olacak.

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Lionel MessiInter MiamiNashvilleNew York Red BullsPhiladelphia Union
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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