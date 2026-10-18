ABD futbol ligi MLS kapsamında bir başka heyecan verici karşılaşma gerçekleşti. Atlanta'daki muhteşem Mercedes-Benz Stadyumu'nda ev sahibi Atlanta United takımı, yıldızlarla dolu Inter Miami kulübünü ağırladı. Çekişmeli ve yoğun geçen mücadele, konuk ekibin 3-1'lik net galibiyetiyle sona erdi.

Miami ekibinde efsanevi ikili — Lionel Messi ve Luis Suarez bir kez daha maçın kaderini belirleyen ana güç oldular.

Messi'nin yeni dublesi ve Suarez'in usta işi pasları

Maç boyunca konuk ekibin hücum hattı yüksek verimlilik sergiledi:

Lionel Messi şovu: Arjantinli yıldız, maç boyunca rakip kaleyi iki kez havalandırarak duble yaptı ve takımının deplasman galibiyetini perçinledi;

Berterame'den ek gol: Inter Miami forması giyen forvet German Berterame bir gole imza attı;

Suarez'den iki asist: Uruguaylı tecrübeli golcü Luis Suarez, sahada sadece hücumları bitirmekle kalmayıp, takım arkadaşlarına yarattığı fırsatlarla da öne çıkarak iki asist kaydetti.

Atlanta'nın yanıtı ve Miranchuk'un tam performansı

Ev sahibi ekip, taraftarları önünde birkaç kez tehlikeli pozisyon yaratmaya çalıştı:

Tek gol: Atlanta United'ın tek golü Fafa Pica'dan geldi;

Aleksey Miranchuk sahada: Rusya milli takımı oyuncusu Aleksey Miranchuk, ev sahibinin ilk 11'inde sahaya çıktı ve 90 dakika boyunca mücadele etti, ancak çabaları takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

Sıradaki tur: 25 Ekim maçları

MLS'in bir sonraki tur maçları her iki takım için de büyük önem taşıyor: