Lionel Messi, Amerika MLS liginde sadece sahadaki oyunuyla değil, aynı zamanda maaşıyla da tüm rakiplerini geride bıraktı. Inter Miami forveti, yıllık 28,33 milyon dolarlık garanti maaşıyla ligin en çok kazanan futbolcusu oldu. Dikkat çekici olan ise Arjantinli yıldızın maaşının bir yıl içinde yaklaşık 8 milyon dolar artmış olması.

MLS Oyuncular Birliği, Ekim 2026 itibarıyla lig katılımcılarının maaşlarına ilişkin verileri yayınladı. Rakamlar, sadece Messi'nin finansal üstünlüğünü değil, aynı zamanda Amerikan futbolunda yıldız oyuncular için ayrılan bütçelerin boyutunu da gözler önüne serdi.

Messi maaşını bir yılda yaklaşık 8 milyon dolar artırdı

Yayınlanan verilere göre, 39 yaşındaki Lionel Messi'nin yıllık garanti maaşı 28,33 milyon doları buluyor. Bu rakama bonuslar ve diğer gelir kaynakları dahil değildir.

Karşılaştırmak gerekirse, 2025 yılında Arjantinli futbolcunun yıllık garanti maaşı 20,45 milyon dolardı. Yani bir yıl içinde maaşı 7,88 milyon dolar artış gösterdi.

Messi'nin maaşı, MLS'deki diğer yıldızlarınkinden oldukça yüksek. Ayrıca, yıllık garanti maaşı 10 milyon doları aşan futbolcu sayısı da beşe ulaştı.

MLS'de en çok kazanan 5 futbolcu

Oyuncular Birliği tarafından açıklanan verilere göre, ligin en çok kazanan beş ismi şu şekilde:

Lionel Messi (Inter Miami) — 28,33 milyon dolar. Robert Lewandowski (Chicago Fire) — 19,51 milyon dolar. Antoine Griezmann (Orlando City) — 13,94 milyon dolar. Son Heung-min (Los Angeles) — 11,25 milyon dolar. Breel Embolo (Atlanta United) — 10,81 milyon dolar.

Listedeki ikinci sıranın sahibi Robert Lewandowski, Messi'den yaklaşık 8,82 milyon dolar daha az kazanıyor. Dolayısıyla, Arjantinli yıldız ile onu takip eden futbolcu arasında ciddi bir finansal fark bulunuyor.

MLS'de oyuncu maaşlarına en çok bütçe ayıran kulüpler

Maaş sıralamasında Inter Miami kulübü de birinci sırada yer alıyor. Takım oyuncularının garanti maaşları için ayrılan bütçe 59,37 milyon dolar seviyesinde.

Ligde maaşlar için en çok harcama yapan beş kulüp:

Inter Miami — 59,37 milyon dolar. Chicago Fire — 41,29 milyon dolar. Atlanta United — 38,35 milyon dolar. LA Galaxy — 34,91 milyon dolar. Los Angeles — 32,91 milyon dolar.

Inter Miami, en yakın takipçisi Chicago Fire'dan oyuncu maaşları için 18,08 milyon dolar daha fazla harcama yapıyor.

Messi'nin MLS'deki etkisi rakamlara da yansıyor

Lionel Messi'nin Amerikan ligindeki konumu, maaşı üzerinden de net bir şekilde görülüyor. Sadece kişisel maaşında birinci sırada değil, aynı zamanda takımı da oyuncu maaşlarına en çok bütçe ayıran kulüp konumunda.

Açıklanan rakamlar, Messi'nin MLS'deki finansal üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı. Arjantinli yıldızın maaşının bir yılda önemli ölçüde artması, Amerikan futbolundaki statüsünün hala özel olduğunu doğrulayan göstergelerden biri oldu.