Inter Miami, Columbus'a yenilerek MLS play-off'larına veda etti
MLS play-off turu kapsamında Columbus ve Inter Miami takımları arasındaki rövanş maçı gerçekleşti. Bu karşılaşmada ev sahibi ekip 1:0 skoruyla galip gelerek bir üst tura yükselmeyi garantiledi.
Maçın detayları ve eşleşmenin sonucu
Maçın son dakikalarına kadar büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelenin kaderini, hakem tarafından eklenen uzatma dakikalarında atılan tek gol belirledi — 90+2. dakikada Rodriguez Columbus'a galibiyeti getirdi. Konuk ekibin kaptanı Lionel Messi karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kalsa da gol veya asist katkısı yapamadı.
Hatırlatmak gerekirse, bu iki takım arasındaki ilk maçta da Columbus 3:0 skoruyla net bir galibiyet almıştı. Böylece iki maçın toplamında mağlup olan Inter Miami MLS play-off turuna ilk turda veda etti.
Maç raporu ve istatistikler
Göstergeler
Resmi bilgiler
Turnuva ve aşama
MLS, play-off turu
Maç skoru
Columbus — Inter Miami 1:0 (iki maçın toplam sonucu — 4:0)
Golü atan
Rodriguez (90+2)
Inter Miami kadrosu
St. Clair, Frey (Shaw, 88), Casemiro, Michael, Caicedo (Moura, 66), de Paul, Galarza, Segovia, Riquelme (Suarez, 74), Berterame, Messi
Kartlar
Caicedo (18, Inter Miami), Rodriguez (45, Columbus), Tapia (65, Columbus), Galarza (79, Inter Miami), Zawadzki (83, Columbus)
Sizce Lionel Messi, Luis Suarez ve Rodrigo de Paul gibi yıldızlara sahip Inter Miami'nin MLS play-off'larında Columbus'a iki maçta da yenilerek turnuvaya erken veda etmesinin sebebi neydi?
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