MLS play-off turu kapsamında Columbus ve Inter Miami takımları arasındaki rövanş maçı gerçekleşti. Bu karşılaşmada ev sahibi ekip 1:0 skoruyla galip gelerek bir üst tura yükselmeyi garantiledi.

Maçın detayları ve eşleşmenin sonucu

Maçın son dakikalarına kadar büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelenin kaderini, hakem tarafından eklenen uzatma dakikalarında atılan tek gol belirledi — 90+2. dakikada Rodriguez Columbus'a galibiyeti getirdi. Konuk ekibin kaptanı Lionel Messi karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kalsa da gol veya asist katkısı yapamadı.

Hatırlatmak gerekirse, bu iki takım arasındaki ilk maçta da Columbus 3:0 skoruyla net bir galibiyet almıştı. Böylece iki maçın toplamında mağlup olan Inter Miami MLS play-off turuna ilk turda veda etti.