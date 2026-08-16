Miranchuk'tan üst üste 3. asist: Atlanta United süper geri dönüş yaptı (video)

·5·Spor
Miranchuk'tan üst üste 3. asist: Atlanta United süper geri dönüş yaptı (video)

ABD MLS normal sezonunun bir sonraki haftasında Atlanta United önemli ve zorlu bir maça çıktı. Güçlü rakiplerinden New York Red Bulls karşısında Atlanta ekibi geri dönüş yaparak 2-1'lik galibiyet elde etti.

Bu başarının başlıca mimarlarından biri olan deneyimli Rus orta saha oyuncusu Aleksey Miranchuk, sahada etkileyici bir performans sergiledi.

Miranchuk'tan bir başka süper pas: Üst üste üçüncü asist

Rus futbolcu, yeni takımındaki ve ligindeki konumunu sağlamlaştırarak üretkenliğini sürdürüyor:

  • Belirleyici pas: Maç sırasında Miranchuk, takım arkadaşına isabetli ve uygun bir gol pası vererek ekibinin 2-1'lik geri dönüş galibiyetine büyük katkı sağladı;

  • Kişisel seri: Bu, Aleksey'in MLS'de üst üste kaydettiği üçüncü asist oldu;

  • Sahadaki liderlik: Futbolcu, topla ilerleme, hücumları organize etme ve rakip savunmayı aşma konusunda takımın ana oyun kurucusu olarak öne çıkıyor.

Mayıs ayından bu yana beklenen ilk galibiyet

New York Red Bulls karşısında alınan galibiyet, Atlanta United için hem moral hem de puan durumu açısından büyük önem taşıdı:

  • Şanssızlık sona erdi: Takım nihayet mayıs ayından bu yana ilk kez galibiyet sevinci yaşadı;

  • Seri sona erdi: Atlanta United, üst üste yedi maç süren mağlubiyet ve beraberliklerden oluşan kötü serisine resmen son vermeyi başardı.

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Aleksey MiranchukAtlanta UnitedNew York Red BullsMLSTelegram
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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