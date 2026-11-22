Inter Miami, Messi ile play-off'ta ağır bir yenilgi aldı
MLS play-off'larında Inter Miami, kendi sahasında Columbus'a farklı mağlup oldu. Lionel Messi karşılaşmanın tamamında sahada kalsa da gol veya asist katkısı sağlayamadı. Konuk ekip ise üç gol bularak rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.
MLS play-off turunda Inter Miami ile Columbus arasındaki mücadele beklenmedik bir sonuçla bitti. Ev sahibi ekip, taraftarları önünde 0-3 mağlup olarak bir üst tura çıkma şansını ciddi şekilde zora soktu.
Columbus, maçın ilk dakikalarından itibaren etkili bir oyun sergiledi. Tapia, 9. dakikada penaltıdan attığı golle konuk ekibi öne geçirdi. İkinci yarıda ise Columbus üstünlüğünü daha da pekiştirdi.
Columbus, Messi'nin takımını farklı mağlup etti
Maçta skor 9. dakikada Tapia'nın penaltı golüyle açıldı. Bu gol, Inter Miami üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu.
İkinci yarıda konuk ekip iki kez daha rakip fileleri havalandırdı. 52. dakikada Habrune skoru 0-2'ye getirdi. Altı dakika sonra Tapia kendisinin ikinci golünü atarak duble yaptı ve takımının 3-0'lık galibiyetini perçinledi.
Inter Miami — Columbus 0:3
- Goller: Tapia (9, penaltı; 58), Habrune (52).
Messi maçı tamamladı ancak sonuca etki edemedi
Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi bu karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Ancak Arjantinli futbolcu gol veya asist üretemedi.
Ev sahibi ekip için maçın bir diğer olumsuz yanı 36. dakikada Lujan'ın kırmızı kart görmesi oldu. Bu durum takımın oyun planını da etkiledi.
Rövanş maçı 28 Kasım'da oynanacak
Inter Miami ile Columbus arasındaki rövanş mücadelesi 28 Kasım'da gerçekleşecek. Karşılaşma TSİ 06:00'da başlayacak.
İlk maçtaki 0-3'lük skorun ardından Inter Miami'nin turu geçmesi için çok zorlu bir görevle başa çıkması gerekiyor. Messi ve takım arkadaşları rövanşta büyük farkı kapatmaya çalışacak.
Maç istatistikleri ve kadrolar
Gösterge
Bilgi
Turnuva
MLS, Play-off
Karşılaşma
Inter Miami — Columbus
Skor
0:3
Goller
Tapia (9, penaltı; 58), Habrune (52)
Kırmızı Kart
Lujan (36)
Rövanş maçı
28 Kasım
Başlangıç saati
06:00 (Taşkent saati)
Inter Miami: St. Clair, Frey (Mura, 77), Casemiro, Mikael, Lujan, de Paul, Bright (Shaw, 62), Segovia (Caicedo, 67), Berterame, Messi, Suarez (Galarza, 46).
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