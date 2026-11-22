MLS play-off'larında Inter Miami, kendi sahasında Columbus'a farklı mağlup oldu. Lionel Messi karşılaşmanın tamamında sahada kalsa da gol veya asist katkısı sağlayamadı. Konuk ekip ise üç gol bularak rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

MLS play-off turunda Inter Miami ile Columbus arasındaki mücadele beklenmedik bir sonuçla bitti. Ev sahibi ekip, taraftarları önünde 0-3 mağlup olarak bir üst tura çıkma şansını ciddi şekilde zora soktu.

Columbus, maçın ilk dakikalarından itibaren etkili bir oyun sergiledi. Tapia, 9. dakikada penaltıdan attığı golle konuk ekibi öne geçirdi. İkinci yarıda ise Columbus üstünlüğünü daha da pekiştirdi.

Columbus, Messi'nin takımını farklı mağlup etti

Maçta skor 9. dakikada Tapia'nın penaltı golüyle açıldı. Bu gol, Inter Miami üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu.

İkinci yarıda konuk ekip iki kez daha rakip fileleri havalandırdı. 52. dakikada Habrune skoru 0-2'ye getirdi. Altı dakika sonra Tapia kendisinin ikinci golünü atarak duble yaptı ve takımının 3-0'lık galibiyetini perçinledi.

Inter Miami — Columbus 0:3