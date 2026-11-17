Messi'nin Honours 2026 ödül töreninde 'Yılın Futbolcusu' ödülüne layık görüldüğü belirtildi. Arjantinli yıldız bu ödül için Kylian Mbappé, Harry Kane, Michael Olise ve Lamine Yamal gibi futbolcularla rekabet etti.

Arjantin milli takımı ve Inter Miami forveti Lionel Messi Kanada merkezli Vantix Magazine dergisi tarafından 2026 yılının en iyi futbolcusu olarak seçildi. Bu bilgi, yayının resmi sayfasında duyuruldu.

Messi'den gol ve asist: Inter Miami deplasmanda geri dönüşle kritik bir galibiyet aldı

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Messi, 2026 MLS sezonunda Inter Miami formasıyla çıktığı 31 maçta 26 gol attı ve 13 asist yaptı. 26 golle MLS'in gol kralı oldu.

Ayrıca Messi, 2026 yılında Arjantin milli takımı formasıyla 11 gol atıp 6 asist yaptı. Milli takımıyla Dünya Kupası finaline kadar yükseldi. Ancak final maçında Arjantin, İspanya'ya 0-1 mağlup oldu. Messi, turnuvada çıktığı 8 maçta 8 gol ve 4 asist kaydetti.

Bilgi olarak, Messi 31 Ağustos 2026 tarihinde Arjantin milli takımındaki kariyerini noktaladığını açıklamıştı. Milli takım formasıyla 2022 Dünya Kupası şampiyonluğu, 2021 ve 2024 Copa América zaferleri ile 2008 Olimpiyat altın madalyası kazandı.