Ronaldinho 46 yaşında İtalya'nın Ravenna kulübünde oynayacak

·2·Spor
Ronaldinho 46 yaşında İtalya'nın Ravenna kulübünde oynayacak

Ünlü Brezilyalı futbolcu Ronaldinho, 46 yaşında profesyonel futbola dönmeye hazırlanıyor. İtalya üçüncü liginde mücadele eden Ravenna kulübü, oyuncunun 15 Kasım 2026 tarihinde Forli'ye karşı oynanacak maçta sahaya çıkacağını duyurdu. Karşılaşma Bruno Benelli Stadyumu'nda gerçekleşecek. Haber Reuters tarafından bildirildi.

Ronaldinho, son resmi maçına 2015 yılında Brezilya'nın Fluminense kulübü formasıyla çıkmış, 2018 yılında ise futbol kariyerini noktaladığını açıklamıştı. Yıldız oyuncu, 11 yılı aşkın süredir profesyonel düzeyde resmi maçlarda yer almadı.

Futbolcu, Haziran 2026'da Ravenna ile sözleşme imzaladı. Daha sonra kulüp hisselerinin bir kısmını da satın aldı. Başlangıçta takımdaki varlığının daha çok kulübün tanıtımına yönelik olabileceği söylenmişti. Ancak şimdi Ronaldinho'nun resmi bir maçta oynayacağı kesinleşti.

Ronaldinho, Brezilya milli takımı ile 2002 Dünya Kupası'nı kazandı. Ayrıca 2005 yılında Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu, kariyeri boyunca Barcelona, Milan ve Paris Saint-Germain gibi kulüplerde forma giydi.

Futbolcunun dönüşündeki hedeflerden biri, kariyerindeki 300. golü atmak. Ronaldinho, Ağustos ayında İtalya'daki tanıtım töreninde bu ihtimali göz ardı etmemiş ve takıma yardımcı olmak için geldiğini belirtmişti.

RonaldinhoRavennaForliBrezilya Milli TakımıFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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