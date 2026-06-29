Brezilya Japonya'dan intikam alabilecek mi? Play-off'ta büyük sınav

2026 Dünya Kupası play-off aşamasında bugün ve gece futbolseverleri üç heyecan verici karşılaşma bekliyor. 29–30 Haziran tarihlerinde Brezilya — Japonya, Almanya — Paraguay ve Hollanda — Fas eşleşmeleri son 16 turu bileti için mücadele edecek.

Günün merkez maçlarından biri Houston'da oynanacak. Beş kez dünya şampiyonu Brezilya, son karşılaşmada kendisini mağlup eden Japonya'dan intikam almaya çalışacak.

Brezilya — Japonya maçı ne zaman?

Brezilya — Japonya

29 Haziran, saat 22:00

NRG Stadium, Houston

Bu karşılaşmada Brezilya favori olarak görülüyor. Ancak Japonya'nın yakın geçmişteki sonucu, "Selecao" için ciddi bir uyarı niteliği taşıyor.

Japonya, Brezilya'yı nasıl mağlup etmişti?

Ekim 2025'te oynanan hazırlık maçında Brezilya, ilk yarının sonunda 2-0 öndeydi.

Buna rağmen, Hajime Moriyasu'nun öğrencileri ikinci yarıda durumu tamamen değiştirerek maçı 3-2 kendi lehine çevirmeyi başardı.

Bu sonuç, Japonya'nın asla hafife alınmaması gerektiğini kanıtladı.

Grup aşamasında da Asyalılar:

Hollanda ile başa baş mücadele etti;

İsveç'e karşı ciddi direnç gösterdi;

Tunus'u farklı bir skorla mağlup etti.

Japonya'nın temel eksikleri

Japonya bu kez, geçen yılki galibiyette payı olan birçok önemli futbolcusu olmadan sahaya çıkacak.

Mitoma, Kubo, Endo ve Minamino maçta takımlarına yardımcı olamayacak.

Bu eksiklikler Japonya'nın hücum gücünü etkileyebilir. Ancak Ayase Ueda ve Daichi Kamada şu an oldukça formda.

Brezilya savunma hattı öne çıktığında, arkada bıraktıkları boşlukları değerlendirmeye çalışacaklar.

Brezilya toparlanmış görünüyor

Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya, grup aşamasına zor bir başlangıç yapmıştı.

Fas ile gelen beraberliğin ardından takım oyununda olumlu bir değişim gözlendi ve sonraki iki maçta güvenli galibiyetler alındı.

Brezilya hücumunun ana kahramanları:

Vinicius Junior — 4 gol;

Matheus Cunha — 3 gol;

Neymar — sakatlık sonrası kadroya döndü.

Neymar'ın standart dışı kararları ve bireysel yeteneği, play-off'ta takıma büyük destek sağlayabilir.

Brezilya'nın zayıf noktası neresi?

Brezilya hücumda güçlü görünse de orta sahada sorunlar yaşıyor.

Casemiro'nun yaşlandığı ve yüksek tempolu maçlarda zorlandığı fark ediliyor. Bu nedenle Japonya merkezdeki boşlukları kullanabilir.

Maç senaryosunu tahmin etmek zor değil:

Brezilya topa daha fazla sahip olacak;

Japonya savunmada disiplinli hareket edecek;

Asyalılar temel tehlikeyi kontra ataklarla yaratacak.

Fas, grup aşamasının ilk turunda tam da hızlı kontra ataklarla Brezilya'yı zorlamıştı.

Önceki galibiyetler yanıltmamalı

Brezilya sonraki iki turda İskoçya ve Haiti'yi rahatça mağlup etti.

Ancak bu takımların Japonya düzeyinde direnç göstermediği de unutulmamalı. Bu yüzden "Selecao"nun gerçek gücü ancak play-off mücadelesinde ortaya çıkacak.

Brezilya'yı daha sonra nasıl bir yol bekliyor?

Eğer Ancelotti'nin öğrencileri Japonya engelini aşarsa, bir sonraki aşamada Norveç — Fildişi Sahili eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Olası sonraki rakipler:

Aşama Olası Rakip Son 16 Norveç veya Fildişi Sahili Çeyrek Final İngiltere Yarı Final Arjantin

Yani Brezilya için şampiyonluk yolu kolay olmayacak.

Ana sorunun cevabı bugün belli olacak

Brezilya son yıllarda oyun ve sonuçlar açısından çok eleştirildi. Şimdi takımın play-off'ta gerçek potansiyelini göstermesi gerekiyor.

Japonya maçı şu soruya cevap verebilir: Brezilya uzun süren krizden çıktı mı yoksa sorunlar hala devam mı ediyor?

Sizce Brezilya intikam alacak mı yoksa Japonya bir sürprize daha mi imza atacak? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi futbolseverlere gönderin.