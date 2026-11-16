Ronaldinho 4068 gün sonra sahalara döndü: İlk maçında gol pasına katkı sağladı
Futbolseverlerin yıllardır yeniden görmeyi hayal ettiği o manzara gerçek oldu. Brezilyalı efsane Ronaldinho, 46 yaşında resmi bir maçta tekrar sahaya çıktı. O, İtalyan kulübü «Ravenna» formasıyla «Forli»ye karşı oynanan derbinin ilk yarısının tamamında görev aldı ve takımının önemli gollerinden birine yol açan atakta rol oynadı. En ilginç olanı ise, dönüşüyle ilgili haberlere başta pek çok kişinin inanmamış olmasıydı.
Modern futbol tarihinde eşsiz tekniği, sahadaki gülümsemesi ve beklenmedik hareketleriyle iz bırakan Ronaldinho, yeniden futbol sahalarında boy gösterdi. «Ravenna» formasıyla ilk maçı, 15 Kasım 2026 tarihinde İtalya üçüncü liginde «Forli»ye karşı oynanan karşılaşmada gerçekleşti.
Böylece Brezilyalı yıldızın son resmi maçından 4068 gün sonra taraftarlar onu tekrar futbol formasıyla görme fırsatı buldu.
Pek çok kişi bu haberi şaka sanmıştı
Ronaldinho'nun «Ravenna» kulübüne katıldığı ve sahalara döndüğü haberleri, futbol camiasında ilk başta şaşkınlık yarattı. Bazıları bunu sadece bir reklam projesi veya taraftar çekmeye yönelik bir hamle olarak algıladı.
Bunun bir sebebi vardı: Brezilyalı futbolcu en son Eylül 2015'te Brezilya'nın «Fluminense» kulübü formasıyla resmi bir maça çıkmıştı. 2018 yılında ise profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıklamıştı.
Ancak «Ravenna» onun dönüşünü gerçekleştirdi. Kulüp, Ronaldinho'yu sadece kadrosuna katmakla kalmadı, aynı zamanda onu takımın hissedarlarından biri haline getirdi.
Nihayet 15 Kasım'da tüm şüpheler ortadan kalktı: 46 yaşındaki yıldız, «Forli»ye karşı oynanan maçta ilk 11'de yer aldı.
30 dakika değil, tam bir ilk yarı oynadı
Başlangıçta Ronaldinho'nun sahada yaklaşık 30 dakika kalması bekleniyordu. Ancak planlanandan daha fazla süre sahada kaldı ve ilk yarının tamamını oynadı.
Brezilyalı futbolcu, «Ravenna»nın 10 numaralı formasıyla sahaya çıktı. Stadyumdaki taraftarlar onu büyük alkışlarla karşıladı. Topa her dokunuşu, pasları ve teknik hareketleri tribünlerde büyük ilgi uyandırdı.
Ronaldinho eskisi gibi tüm sahada yüksek tempoda hareket etmese de, futbola özgü ince tekniği ve top hakimiyeti hala dikkat çekiciydi.
Sahadaki varlığı sadece sembolik bir görüntüden ibaret kalmadı. Brezilyalı yıldız, takımının ataklarında da aktif rol aldı.
36. dakikadaki atakta Ronaldinho'nun katkısı
Karşılaşmanın 36. dakikasında «Ravenna» öne geçti. Ronaldinho'nun içinde yer aldığı atakta top Julio Donati'ye aktarıldı ve o da rakip fileleri havalandırdı.
Böylece Brezilyalı futbolcu, uzun bir aradan sonra çıktığı ilk resmi maçında gol pasına katkıda bulunmuş oldu.
İkinci yarıda «Ravenna» üstünlüğünü daha da pekiştirdi. 58. dakikada Simone Rabbi rakip kaleyi bularak skoru 2-0'a getirdi.
Maç bu sonuçla sona erdi. «Ravenna» önemli bir derbiyi kazandı ve Ronaldinho'nun dönüşü takım taraftarları için unutulmaz bir ana dönüştü.
Ronaldinho tekrar sahaya çıkacak mı?
Maçtan sonra Brezilyalı yıldız duygularını paylaştı. Futbola dönmekten, genç futbolcularla aynı sahada yer almaktan ve taraftarlarla tekrar buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Gelecek maçlarda yer alıp almayacağı henüz net değil. Ronaldinho, bu konunun kulüp başkanının kararına bağlı olduğunu belirtti. Başkan teklif ederse tekrar sahaya çıkmaya hazır olduğunu da gizlemedi.
Bu durum taraftarların aklına yeni bir soru getirdi: Ronaldinho'yu «Ravenna» formasıyla tekrar görecek miyiz?
Futbol tarihindeki silinmez iz
Ronaldinho'nun futbola dönüşü, sıradan bir ilk maçtan daha büyük bir anlam taşıyor. 2002'de Brezilya milli takımıyla dünya şampiyonu olmuş, 2005'te «Altın Top»u kazanmış ve «Barcelona» ile «Milan» gibi dev kulüplerde oynamıştı.
Oyun tarzı, bir nesil futbolseveri etkiledi. Ronaldinho için futbol sadece sonuç ve galibiyetten ibaret değil; aynı zamanda yaratıcılık, keyif ve izleyicilere neşe katma sanatıydı.
4068 günlük aradan sonraki dönüşü de bu yönüyle özel bir ilgiyi hak ediyor. 46 yaşında sahaya çıkan futbol efsanesi, taraftarlarına bir kez daha unutulmaz anlar yaşattı.
Belki bu onun son resmi maçıydı, belki de Ronaldinho tekrar futbol forması giymeye karar verecek. Her halükarda bir şey kesin: «Ravenna» formasıyla yaptığı bu başlangıç, futbol tarihinin en beklenmedik ve keyifli dönüşlerinden biri olarak hatırlanacak.
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