Ronaldinho 4068 gün sonra sahalara döndü: İlk maçında gol pasına katkı sağladı

Futbolseverlerin yıllardır yeniden görmeyi hayal ettiği o manzara gerçek oldu. Brezilyalı efsane Ronaldinho, 46 yaşında resmi bir maçta tekrar sahaya çıktı. O, İtalyan kulübü «Ravenna» formasıyla «Forli»ye karşı oynanan derbinin ilk yarısının tamamında görev aldı ve takımının önemli gollerinden birine yol açan atakta rol oynadı. En ilginç olanı ise, dönüşüyle ilgili haberlere başta pek çok kişinin inanmamış olmasıydı.

Modern futbol tarihinde eşsiz tekniği, sahadaki gülümsemesi ve beklenmedik hareketleriyle iz bırakan Ronaldinho, yeniden futbol sahalarında boy gösterdi. «Ravenna» formasıyla ilk maçı, 15 Kasım 2026 tarihinde İtalya üçüncü liginde «Forli»ye karşı oynanan karşılaşmada gerçekleşti.

Böylece Brezilyalı yıldızın son resmi maçından 4068 gün sonra taraftarlar onu tekrar futbol formasıyla görme fırsatı buldu.

Pek çok kişi bu haberi şaka sanmıştı

Ronaldinho'nun «Ravenna» kulübüne katıldığı ve sahalara döndüğü haberleri, futbol camiasında ilk başta şaşkınlık yarattı. Bazıları bunu sadece bir reklam projesi veya taraftar çekmeye yönelik bir hamle olarak algıladı.

Bunun bir sebebi vardı: Brezilyalı futbolcu en son Eylül 2015'te Brezilya'nın «Fluminense» kulübü formasıyla resmi bir maça çıkmıştı. 2018 yılında ise profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıklamıştı.

Ancak «Ravenna» onun dönüşünü gerçekleştirdi. Kulüp, Ronaldinho'yu sadece kadrosuna katmakla kalmadı, aynı zamanda onu takımın hissedarlarından biri haline getirdi.