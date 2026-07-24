Adeyemi Messi'yi seçti ve Yamal'a övgüler yağdırdı

Barcelona'ya katılan Karim Adeyemi, kulüp tarihindeki en iyi futbolcu olarak Lionel Messi'yi gösterdi. Forvet oyuncusu ayrıca Lamine Yamal ile henüz şahsen tanışmadığını ancak sahadaki uyumlarının çok verimli olabileceğini belirtti.

Adeyemi'ye göre Yamal'ın dripling yeteneği ve gol pozisyonu yaratma becerisi, kendi hız odaklı oyun tarzıyla mükemmel bir uyum sağlıyor.

“Benim için her zaman en iyisi Messi”

Adeyemi Barcelona'da forma giymiş büyük futbolculardan bahsederken Lionel Messi'yi ayrı bir yere koydu.

“İzlediğim futbolcular arasında en iyisi Messi. Benim için her zaman en iyisi Messi olmuştur” dedi forvet oyuncusu.

Bununla birlikte, Ronaldinho'nun maçlarını izlemenin de büyük bir keyif verdiğini kaydetti. Adeyemi, Barcelona tarihinde kulübün onurunu koruyan daha birçok büyük futbolcu olduğunu da kabul etti.

Yamal hakkında: “Onda tüm özellikler var”

Karim Adeyemi, Lamine Yamal ile henüz şahsen tanışma fırsatı bulamadığını söyledi. Ancak genç oyuncunun sahadaki hareketlerini yüksek bir şekilde değerlendirdi.

“Sahada her şeyi gösteriyor. İnanılmaz derecede güçlü bir futbolcu. Üst seviyede oynamak için gereken tüm niteliklere sahip.”

Adeyemi'ye göre Yamal sadece gol atmakla kalmıyor, aynı zamanda takım arkadaşları için de tehlikeli pozisyonlar yaratıyor. Bu özellik, yeni forvet için özellikle önemli olabilir.

Adeyemi ve Yamal iş birliği nasıl çalışabilir?

Adeyemi, oyununda hızını kullanmayı ve rakip savunma arkasındaki boşluklara koşu yapmayı sevdiğini vurguladı.

“Rakip savunmanın arkasına hızla sarkıp pas almayı seven bir futbolcuyum. Bu açıdan takıma büyük katkı sağlayabilirim.”

Yamal'ın driplingle rakipleri üzerine çekmesi ve kilit paslar atabilmesi, Adeyemi için uygun fırsatlar yaratabilir. Forvetin yüksek hızı ise Barcelona'nın rakip savunma hatlarını aşmasında yeni bir seçenek sunuyor.

Barcelona hücumunda yeni bir ikili şekilleniyor

Adeyemi, yeni takım arkadaşıyla iyi bir uyum yakalayacağına inanıyor. Ancak bu ikilinin gerçek potansiyeli resmi maçlarda ortaya çıkacak.

Messi ve Ronaldinho gibi efsaneleri onurlandıran forvet, şimdi Barcelona'nın yeni nesliyle birlikte kulübe katkı sağlamaya çalışacak.

Sizce Adeyemi ve Lamine Yamal, Barcelona hücumunda güçlü bir ikili olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın.