Belletti: Neymar, Ronaldinho'nun icat ettiği stili devam ettirdi

Brezilya milli takımının eski savunma oyuncusu Juliano Belletti, modern futbol yıldızı Neymar ile efsanevi Ronaldinho arasındaki bağ hakkında beklenmedik bir açıklama yaptı. Ona göre, Neymar'ın kariyeri boyunca sergilediği tüm sihirli hareketler ve teknik beceriler, aslında 2002 Dünya Kupası şampiyonu tarafından yaratılan mirasın bir devamıdır. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Bu değerlendirmeler, Brezilya milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndan beklenmedik bir şekilde elenmesi ve Neymar'ın uluslararası kariyerini noktaladığını açıklamasının ardından geldi. Hatırlatmak gerekirse, "Seleção" son 16 turunda Norveç'e 1-2 mağlup olmuş ve bu maçın ardından milli takım tarihinin en golcü ismi kramponlarını asmaya karar vermişti.

Neymar, Brezilya formasıyla çıktığı 130 maçta 80 gol ve 59 asist kaydetti. Bu rakamlar onu ülke tarihinin en üretken futbolcusu yapsa da, birçok uzman ve taraftar onun mirasını Ronaldinho seviyesine çıkaramıyor. Juliano Belletti de bu görüşü destekleyerek, Neymar'ın oyun tarzının temelinin Ronaldinho tarafından atıldığını vurguladı.

Ronaldinho — modern Brezilya futbolunun kurucusu

"Bence Neymar, Ronaldinho'nun icat ettiği ve yarattığı şeyleri sadece tekrarladı," dedi Belletti, DAZN'a verdiği röportajda. Ona göre, topu ayağa yapıştırarak yapılan driplingler, sırtı dönük paslar ve beklenmedik çalımlar tamamen Ronaldinho'nun yaratıcılığının ürünüdür. Neymar ise bu sihirli unsurları birleştirip modern futbola uyarlayan bir mirasçıdır.

Ayrıca Belletti, yıllardır futbol dünyasında yerleşmiş bir efsaneyi de yalanladı. Birçok kişi Ronaldinho'nun sadece doğuştan gelen yeteneğiyle başarıya ulaştığını ve antrenmanlarda tembel olduğunu düşünür. Ancak Barcelona ve Brezilya milli takımında onunla birlikte forma giyen savunma oyuncusu bunun aksini söyledi.

"Ronaldinho çok çalışırdı, bunu ciddiyetle söylüyorum. Küçük alanlarda, dar bölgelerde bire bir veya ikiye iki durumlarda her gün, her hafta durmaksızın çalışırdı. Driplinglerinin ve durmak bilmeyen hücum azminin arkasında büyük bir fiziksel güç ve emek yatıyordu. Asla simülasyon yapmazdı veya kendini yere atmazdı," diye anımsıyor Belletti.

Eski futbolcunun vardığı sonuca göre, Ronaldinho emeği ve ustalığıyla Neymar gibi sonraki nesil temsilcileri için bir model oluşturdu. Neymar'ın milli takımdaki 16 yıllık kariyeri boyunca elde ettiği başarılar, tam da bu temel üzerine inşa edildi. Neymar istatistiksel olarak ustasını geride bırakmış olsa da, oyun estetiği ve yenilikçilik konusunda Ronaldinho hala lider konumda kalmaya devam ediyor.