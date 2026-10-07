Brezilyalı sihirbazdan milli takım kariyerini noktalayan Messi'ye duygusal veda

Dünya futbolunun efsanesi, eski Barcelona ve Brezilya milli takımı yıldızı Ronaldinho Arjantin milli takımındaki 21 yıllık kariyerine nokta koyan dostu ve öğrencisi Lionel Messiiçin samimi ve duygusal bir mesaj yayınladı. Brezilyalı sihirbaz, Messi'nin Katalan ekibindeki ilk adımlarına, dostluklarına ve ortak futbol miraslarına değindi.

Camp Nou'da genç Leo'ya ilk asistini yapan Ronaldinho, Arjantinli kaptanın kararını tamamen desteklediğini ve adının sonsuza dek tarihe kazındığını vurguladı.

«Bize futbolu sevdirdin»: Ronaldinho'nun mesajı

Brezilyalı efsane, sosyal medya hesabından Messi ile ilgili duygularını açıkça ifade etti:

İlk adımlardan beri yan yana: «Leo, hikayenin ilk gününden beri bir parçası olmak ne büyük bir zevk, ne büyük bir mutluluk! Bize gülümsemeyi ve futboldan keyif almayı öğrettin. Adın Arjantin ve dünya tarihine kazındı», diye yazdı Ballon d'Or sahibi;

Çocukluktaki ortak hayal: «Sadece biz, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin, ülkemizin onurunu korumanın ve dünya şampiyonu olmanın verdiği mutluluğu biliriz. Milli takımın ve ülken için her şeyini verdin»;

Aile ve hayat felsefesi: «Aile ile ilgili her şeyin insanı birçok şeyi yeniden düşünmeye zorladığını seni çok iyi anlayan biri olarak biliyorum. Hayatın tadını çıkar kardeşim. Bugün ve her zaman sana en iyi dileklerimi sunuyorum».

Monumental'da görkemli veda ve 3-0'lık skor

Hatırlatalım, 39 yaşındaki Lionel Messi, Arjantin milli takımı formasıyla son maçına Benin karşısında çıktı:

Jübile ve son perde: Buenos Aires'teki Monumental Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Messi penaltıdan bir gol atarken, takım arkadaşlarının diğer iki golünde de asist yaptı;

Taraftarın alkışı: Maçın ardından kaptan, gözyaşları içinde halka veda konuşmasını yaptı.

Milli formayla kusursuz rekorlar ve zirve

Lionel Messi'nin Albiceleste formasıyla yolculuğu, futbol tarihinin en parlak başarılarıyla sona erdi:

Dünya Şampiyonu (Katar 2022): Milli takımda 36 yıllık aradan sonra kazanılan en büyük ödül;

Kıta başarıları: 2021 ve 2024 yıllarında iki kez Copa América şampiyonluğu ve 2022 Finalissima kupası;

Genel istatistik: Arjantin formasıyla toplam 208 maç, 126 gol ve 70 asist.

Ronaldinho ve Messi arasındaki samimi ilişki, milyonlarca taraftara iki büyük yeteneğin saha içindeki ve dışındaki eşsiz saygısını bir kez daha gösterdi.