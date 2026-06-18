Cafu futbol tarihinin en büyük dörtlüsünü açıkladı: Ronaldinho da listede

Brezilya milli takımının efsanevi savunmacısı Cafu, futbol dünyasının en iyi oyuncuları hakkındaki sonsuz tartışmalara dair görüşlerini paylaştı. Lionel Messi, Diego Maradona ve Pele gibi dahi oyuncuların yanına bir Brezilyalı yıldızın daha eklenmesi gerektiğini belirterek kişisel sıralamasını açıkladı. Goal.com haber veriyor.

El Mundo'ya verdiği röportajda Cafu, futbol tarihinin en güçlü oyuncularını seçerken sadece istatistiklere değil, sahadaki sanata da odaklanılması gerektiğini söyledi. Ona göre, Lionel Messi, Diego Maradona ve Pele ile birlikte Ronaldinho de futbolun en yüksek zirvesinde yer alıyor. Cafu, bu dörtlüyle futbol sanatının gerçek yaratıcıları olduğunu belirtti.

"Bu futbolcular tarih yazan, silinmez izler bırakan ve dünya şampiyonu olmuş kişilerdir. Sahada inanılmaz bir hafiflikle hareket ederlerdi. Topla sadece oynarlardı; dribbling yaparken, şut çekerken veya gol atarken hiç zorlanmazlardı. Onların oyununu izlemek büyük bir keyifti", diye açıkladı efsanevi savunmacı.

Futbol sanatı ve karakterin uyumu

Cafu, Ronaldinho'nun neden bu listede yer alması gerektiğine değinirken, onun oyun tarzını ve taraftarlara verdiği mutluluğu özellikle vurguladı. Sözlerine göre futbol sadece rakamlardan ibaret değil, aynı zamanda izleyicinin gözünü kamaştıran hareketler bütünüdür. Ronaldinho ise tam da bu yönüyle diğerlerinden ayrılıyordu.

Eski Milan ve Roma yıldızı, bu dörtlüyle ortak olan bir diğer önemli noktanın da karakterleri ve sahadaki duruşları olduğunu belirtti. Savunmacılar tarafından sürekli sert müdahalelere maruz kalmalarına rağmen, bu futbolcular her zaman soğukkanlılıklarını korudular.

"Lionel Messi, Ronaldinho, Pele veya Maradona'nın sahada birileriyle kavga ettiğini görmedik. Onlar sadece futbol oynarlar. Onlara vururlar, onlar ise ayağa kalkıp gülümseyerek devam ederler. Rakibi nasıl aşağılarlar? Sadece güzel dribblingler ve gollerle. Taraftarlar tam olarak bunu görmek ister", diyor Cafu.

Cafu, gözlemlerine dayanarak bu dörtlüyü futbol tarihinin en iyi oyuncuları olarak görüyor: iki Brezilyalı ve iki Arjantinli. Ona göre, futbol oyununa gerçek anlamı ve güzelliği katanlar tam olarak bu oyunculardır.

Sohbetin sonunda Cafu, Brezilya milli takımının mevcut durumu hakkında da konuştu. Ona göre, şimdiki takımda yıldız futbolculardan ziyade teknik direktörün rolü daha çok göze çarpıyor ve bu da Brezilya futbolunun geleneksel kültürünün biraz değiştiğinin bir göstergesi.