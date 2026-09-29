Brezilya Avustralya karşısında geri dönüş yaptı: 4-2 kazandı

Brezilya milli takımı, hazırlık maçında Avustralya karşısında 4-2'lik skorla galip geldi. Güney Amerikalılar maça erken bir golle başlamasına rağmen, ilk yarıda geriye düştü. Devre arasından sonra ise durumu tamamen değiştirerek rakip kaleye iki gol daha gönderdi.

Maçta altı gol atıldı, penaltılar da önemli bir rol oynadı.

Brezilya maça erken bir golle başladı

Maçın başlamasından sadece üç dakika sonra Brezilya skoru açtı.

Vanderson, takımının atağını net bir vuruşla tamamlayarak Brezilyalıları 1-0 öne geçirdi.

Ancak erken gol Avustralya'nın moralini bozmadı. Aksine ev sahibi ekip inisiyatifi ele alarak Brezilya kalesi önünde tehlikeli pozisyonlar yaratmaya başladı.

Avustralya ilk yarıda skoru değiştirdi

Avustralya'nın baskısı 30. dakikada meyvesini verdi.

Alessandro Circati skoru eşitleyerek takımına yeni bir güç kattı — 1-1.

Kısa süre sonra Avustralyalılar bir kez daha Brezilya kalesini havalandırdı.

34. dakikada Connor Metcalfe gol atarak Avustralya'yı 2-1 öne geçirdi.

Böylece maça erken golle başlayan Brezilya, kısa sürede skor dezavantajına düştü.

Raphinha penaltıdan skoru eşitledi

İlk yarının sonlarına doğru Brezilya hücumda tekrar hareketlendi ve penaltı kazandı.

11 metrelik vuruşu Raphinha güvenli bir şekilde gole çevirdi.

Böylece devre arasına girerken skor tekrar eşitlendi — 2-2.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Brezilya son sözü söyledi

Devre arasından sonra Brezilya inisiyatifi tamamen eline almaya çalıştı.

Takımın atakları giderek daha tehlikeli bir hal aldı ve 70. dakikada bu baskı sonuç verdi.

Bruno Guimarães rakip fileleri havalandırarak Brezilya'yı tekrar öne geçirdi — 3-2.

Avustralya skoru eşitlemek için çabalarken, Brezilyalılar bir fırsatı daha iyi değerlendirdi.

Vinícius Júnior maçın skorunu belirledi

80. dakikada Brezilya bir penaltı daha kazandı.

Bu sefer beyaz noktanın başına Vinícius Júnior geçti. Fırsatı net bir vuruşla gole çevirdi.

Böylece skor 4-2 haline geldi.

Kalan dakikalarda Avustralya farkı azaltmaya çalışsa da Brezilya üstünlüğünü korudu.

Avustralya – Brezilya: 2-4

Hazırlık maçı

Avustralya – Brezilya — 2-4

Goller:

Circati — 30;

Metcalfe — 34;

Vanderson — 3;

Raphinha — 45;

Bruno Guimarães — 70;

Vinícius Júnior — 80.

Böylece Brezilya, maça erken golle başlayıp geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda durumu lehine çevirdi ve Avustralya'yı 4-2 mağlup etti.

Brezilyalılar için maçtaki en önemli hususlardan biri, takımın zor durumdan çıkıp ikinci yarıda inisiyatifi tekrar eline almasıydı.