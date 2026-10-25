EPL'de yoğun hafta: Liverpool önemli bir galibiyet aldı, Newcastle Londra'da kazandı

İngiltere Premier Ligi'nin 8. haftasında bir dizi heyecanlı ve önemli karşılaşma oynandı. Haftanın merkez maçlarından birinde Liverpool kendi sahasında Brighton'ı konuk etti, ilk dakikalardan itibaren işi bitirdi ve 2:0 skoruyla net bir galibiyet elde etti. Ayrıca, Newcastle başkent deplasmanından üç puanla dönerken, Hull City ve Brentford arasındaki mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Anfield'da hızlı çözüm: 4 dakikada iki gol

Liverpool maça aktif başladı ve ilk yarının yarısı dolmadan galibiyetin temelini attı:

17. dakika (kendi kalesine): Merseyside ekibinin baskısı altında kalan Brighton orta sahası Pascal Gross topu kendi ağlarına gönderdi (1:0);

21. dakika (Isak'ın vuruşu): Dört dakika geçmeden Alexander Isak konuk ekibin kalecisini çaresiz bıraktı ve skoru 2:0'a getirdi;

Oyun kontrolü: İkinci yarıda her iki taraf da bir dizi değişiklik yapmasına rağmen skor değişmedi.

EPL. 8. Hafta

Liverpool — Brighton 2:0

Goller: Pascal Gross 17 (k.k.), Alexander Isak 21.

Liverpool: Alisson Becker, Jeremy Doku, Virgil van Dijk, Ronald Araujo, Milos Kerkez (Kostas Tsimikas, 88), Cody Gakpo, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz (Trey Nyoni, 65), Bradley Barcola (Lewis Koumas, 77), Alexander Isak (Rio Ngumoha, 77).

Brighton: Bart Verbruggen, Ferdi Kadıoğlu (Costinha, 6), Luka Vušković, Lewis Dunk, Olivier Boscagli (Jack Hinshelwood, 46), Yasin Ayari (Georginio Rutter, 75), Maxim De Cuyper, Pascal Gross, Chema Andrés (Malick Yalcouyé, 54), Diego Gómez, Charalampos Kostoulas.

Newcastle'dan deplasman galibiyeti: 7. sıraya yükseliş

Londra'da oynanan "Crystal Palace" ve Newcastle mücadelesi ikinci yarıda tamamen konuk ekibin lehine döndü:

46. dakika (Hızlı başlangıç): Devre arasından sonra oyuna giren William Osula, "Saksağanlar"ı hemen öne geçirdi;

58. dakika (Barnes ile nokta): Harvey Barnes rakip savunmayı cezalandırarak takımının ikinci golünü attı ve maçın sonucunu belirledi (0:2);

Puan durumu: Bu galibiyetle Newcastle puanını 11'e yükselterek lig tablosunda 7. sıraya yerleşti. 7 puanlı "Crystal Palace" ise alt sıralarda kaldı.

EPL. 8. Hafta

"Crystal Palace" — Newcastle 0:2

Goller: William Osula 46, Harvey Barnes 58.

Hull City ve Brentford maçında eşitlik

Haftanın bir diğer karşılaşmasında güçler denk geldi:

İlk yarı penaltısı: Hull City forveti Oliver McBurnie 11 metrelik penaltı vuruşunu gole çevirerek ev sahibini öne geçirdi;

İkinci yarıda cevap: Konuk ekipte Dango Ouattara skoru eşitleyerek takımına değerli bir puan kazandırdı (1:1);

Puan durumu: Bu sonuçtan sonra Brentford'un puanı 11'e, Hull City'ninki ise 10'a ulaştı.

EPL. 8. Hafta

Hull City — Brentford 1:1