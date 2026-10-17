Newcastle - Aston Villa: Kadrolar ve canlı anlatım
İngiltere Premier Lig kapsamındaki Newcastle - Aston Villa karşılaşması 17 Ekim, 21:30'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım üzerinden güncellenecektir.
Newcastle ilk 11: 21. Hornicek L., 11. Barnes H., 4. Botman S., 20. Fernandez-Pardo M., 3. Hall L., 7. Joelinton (kaptan), 67. Miley L., 6. Nico, 12. Thiaw M., 28. Willock J., 9. Wissa Y.
Newcastle yedekler: 8. Bamba A., 33. Burn D., 37. Dedic A., 23. Murphy J., 10. Osula W., 1. Pope N., 5. Schär F., 14. Stayer S., 17. Touré B.
Newcastle teknik direktörü: Jaissle M.
Aston Villa ilk 11: 1. Suzuki Z., 47. Alisson, 10. Buendia E., 2. Cash M., 11. Jackson N., 35. Joao Gomes, 8. Kamara B., 3. Lindelöf V., 44. Manzambi J., 5. Mings T. (kaptan), 29. Wan-Bissaka A.
Aston Villa yedekler: 6. Barkley R., 40. Bizot M., 26. Bogarde L., 27. Goretzka L., 4. Harwood-Bellis T., 39. Madjo B., 19. Mbaye I., 7. McGinn J., 14. Torres P.
Aston Villa teknik direktörü: Emery U.
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