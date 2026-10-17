Newcastle - Aston Villa: Kadrolar ve canlı anlatım

·32·Spor
Newcastle - Aston Villa: Kadrolar ve canlı anlatım

İngiltere Premier Lig kapsamındaki Newcastle - Aston Villa karşılaşması 17 Ekim, 21:30'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım üzerinden güncellenecektir.

Newcastle ilk 11: 21. Hornicek L., 11. Barnes H., 4. Botman S., 20. Fernandez-Pardo M., 3. Hall L., 7. Joelinton (kaptan), 67. Miley L., 6. Nico, 12. Thiaw M., 28. Willock J., 9. Wissa Y.

Newcastle yedekler: 8. Bamba A., 33. Burn D., 37. Dedic A., 23. Murphy J., 10. Osula W., 1. Pope N., 5. Schär F., 14. Stayer S., 17. Touré B.

Newcastle teknik direktörü: Jaissle M.

Aston Villa ilk 11: 1. Suzuki Z., 47. Alisson, 10. Buendia E., 2. Cash M., 11. Jackson N., 35. Joao Gomes, 8. Kamara B., 3. Lindelöf V., 44. Manzambi J., 5. Mings T. (kaptan), 29. Wan-Bissaka A.

Aston Villa yedekler: 6. Barkley R., 40. Bizot M., 26. Bogarde L., 27. Goretzka L., 4. Harwood-Bellis T., 39. Madjo B., 19. Mbaye I., 7. McGinn J., 14. Torres P.

Aston Villa teknik direktörü: Emery U.

Canlı anlatım CANLI
19🟨
Sven Botman (Newcastle United) faul nedeniyle sarı kart gördü.
18🟨
Joelinton (Newcastle United) sarı kart gördü.
16
Tehlikeli pozisyon! Joe Willock (Newcastle United) boşte alanda topu kontrol etti ve ceza sahası içinden yaptığı vuruş sol direğin dibinden auta gitti. Top dışarı çıktı ve Aston Villa kaleci vuruşuyla oyunu devam ettirecek.
14
Nicolas Jackson'ın (Aston Villa) ceza sahasına gönderdiği top savunmadan döndü.
13
Lewis Hall (Newcastle United) serbest vuruşu kullandı, ancak ilk savunmacı topu uzaklaştırdı.
12
Hakem Jarred Gillett, Matty Cash'in (Aston Villa) yaptığı sert faulü gördü ve düdüğünü çalmakta tereddüt etmedi.
9
Nicolas Jackson (Aston Villa) ceza sahası çizgisi yakınında pası aldı ancak vuruşuna yeterli gücü veremedi ve Lukas Hornicek'i zorlayamadı.
9
Lewis Hall (Newcastle United) korneri kullandı, ancak savunmacılardan biri kafayla topu uzaklaştırdı.
7
Aston Villa oyuna uyum sağlıyor gibi görünüyor ve topu kontrol ediyorlar. Yeni hücum fırsatları yaratmak için uygun bir anı bekliyorlar.
5
Joe Willock (Newcastle United) pas denemesi yaptı ancak engellendi.
3
Aston Villa'dan harika bir takım oyunu, kısa paslarla topu kontrol ediyorlar. Savunmada bir boşluk bulup gol atmak istesлер, sabır en önemli faktör olacak.
2
Joan Manzambi (Aston Villa) kaleye doğru ilerliyor, ancak savunmacı zamanında dönerek topu kazandı.
1
Maçın ilk yarısı başlamak üzere.
21:30
Maça Aston Villa başlıyor.
21:30
Bugünkü maçı yönetme görevi Jarred Gillett'e verildi.
21:30
İlk 11'ler açıklandı ve bunları kadrolar bölümünden inceleyebilirsiniz.
21:30
Merhaba, canlı metin anlatımımıza hoş geldiniz. Maçın tüm heyecanlı anlarını yazılı olarak takip edebilir, böylece hiçbir şeyi kaçırmazsınız. Arkanıza yaslanın ve maçın tadını çıkarın.
NewcastleAston VillaPremier LeagueİngiltereFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Coventry - Newcastle: kadrolar ve canlı anlatımCoventry - Newcastle: kadrolar ve canlı anlatım12 Ekim 22:34Aston Villa — Fenerbahçe: kadrolar ve canlı anlatımAston Villa — Fenerbahçe: kadrolar ve canlı anlatım14 Ekim 23:41Aston Villa deplasmanda Tottenham'ı dize getirdi: Spurs mağlubiyetten kaçamadıAston Villa deplasmanda Tottenham'ı dize getirdi: Spurs mağlubiyetten kaçamadı19 Eylül 20:11Chelsea, Garnacho'yu kiraladı: Yeni kulübü Aston VillaChelsea, Garnacho'yu kiraladı: Yeni kulübü Aston Villa23 Temmuz 20:08EPL'de "soğuk duş": Brighton, 1. haftada Aston Villa'yı darmadağın etti!EPL'de "soğuk duş": Brighton, 1. haftada Aston Villa'yı darmadağın etti!23 Ağustos 20:40Aston Villa, Real Madrid'in forvetini kiralık olarak kadrosuna katmak istiyorAston Villa, Real Madrid'in forvetini kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor10 Ağustos 11:39
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Yabancı uzman, "Büyük Özbek"in profesyonel bokstaki adımlarını eleştirdi
Yabancı uzman, "Büyük Özbek"in profesyonel bokstaki adımlarını eleştirdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Fabio Cannavaro'nun takımını Kasım ayında bir başka zorlu sınav bekliyor
Fabio Cannavaro'nun takımını Kasım ayında bir başka zorlu sınav bekliyor