Newcastle - Aston Villa: Kadrolar ve canlı anlatım

19 Sven Botman (Newcastle United) faul nedeniyle sarı kart gördü.

18 Joelinton (Newcastle United) sarı kart gördü.

16 Tehlikeli pozisyon! Joe Willock (Newcastle United) boşte alanda topu kontrol etti ve ceza sahası içinden yaptığı vuruş sol direğin dibinden auta gitti. Top dışarı çıktı ve Aston Villa kaleci vuruşuyla oyunu devam ettirecek.

14 Nicolas Jackson'ın (Aston Villa) ceza sahasına gönderdiği top savunmadan döndü.

13 Lewis Hall (Newcastle United) serbest vuruşu kullandı, ancak ilk savunmacı topu uzaklaştırdı.

12 Hakem Jarred Gillett, Matty Cash'in (Aston Villa) yaptığı sert faulü gördü ve düdüğünü çalmakta tereddüt etmedi.

9 Nicolas Jackson (Aston Villa) ceza sahası çizgisi yakınında pası aldı ancak vuruşuna yeterli gücü veremedi ve Lukas Hornicek'i zorlayamadı.

9 Lewis Hall (Newcastle United) korneri kullandı, ancak savunmacılardan biri kafayla topu uzaklaştırdı.

7 Aston Villa oyuna uyum sağlıyor gibi görünüyor ve topu kontrol ediyorlar. Yeni hücum fırsatları yaratmak için uygun bir anı bekliyorlar.

5 Joe Willock (Newcastle United) pas denemesi yaptı ancak engellendi.

3 Aston Villa'dan harika bir takım oyunu, kısa paslarla topu kontrol ediyorlar. Savunmada bir boşluk bulup gol atmak istesлер, sabır en önemli faktör olacak.

2 Joan Manzambi (Aston Villa) kaleye doğru ilerliyor, ancak savunmacı zamanında dönerek topu kazandı.

1 Maçın ilk yarısı başlamak üzere.

21:30 Maça Aston Villa başlıyor.

21:30 Bugünkü maçı yönetme görevi Jarred Gillett'e verildi.

21:30 İlk 11'ler açıklandı ve bunları kadrolar bölümünden inceleyebilirsiniz.