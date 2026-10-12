Coventry - Newcastle: kadrolar ve canlı anlatım

45+3 Bugünkü karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45+1 Carl Rushworth (Coventry) ceza sahasına yerden pas denedi ancak top engellendi ve uzaklaştırıldı.

45 Maçın normal süresine 2 dakika eklendi.

45+1 Maçın normal süresine 2 dakika eklendi.

44 Joe Willock (Newcastle United) ceza sahası dışından sert bir şut çıkardı, ancak şutu defans oyuncusu tarafından engellendi.

43 Matías Fernández-Pardo (Newcastle United) ceza sahası içinde harika bir hareketle kendine pozisyon yarattı, ancak kalecinin çaresiz kaldığı şutu defans oyuncusu çizgi üzerinde çıkardı.

42 Matt Grimes (Coventry) rakibini düşürdü, serbest vuruş.

40 Joe Willock (Newcastle United) rakibinin topa sahip olmasını engellemek için onu çekti ve faul yaptı.

38 Köşe vuruşu. Newcastle için iyi bir fırsat doğuyor.

36 Joe Willock (Newcastle United) faul yaptı ve John Brooks ihlal için düdüğünü çaldı.

33 Savunmadan iyi bir uzaklaştırma, Newcastle'ın kornerden yararlanamadığı anlamına geliyor.

32 Harvey Barnes (Newcastle United) ortayı yaptı ancak savunma dikkatli olarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

32 Newcastle ceza sahasına ortalamak yerine paslı köşe vuruşu kullandı.

31 Newcastle, orta sahada harika bir kontrol ve isabetli paslarla maçı yönlendiriyor.

29 Sidiki Cherif (Coventry) toparlandı ve ceza sahası dışından sağ alt köşeye doğru şut çekti, ancak Lucas Hornicek durumu kontrol altında tutarak topu rahatça kontrol etti.

25 Newcastle taç çizgisine yakın yerdeki tehlikeli serbest vuruşu değerlendirmeye çalışacak.

24 Matt Grimes (Coventry) bunun kural dışı bir hareket olduğunu bilmeliydi. Mücadeleye çok dikkatsizce girdi ve John Brooks'a düdük çalmaktan başka çare bırakmadı.

20 Jacob Murphy (Newcastle United) için ofsayt bayrağı kalktı.

18 Coventry - Newcastle. Skor: 1-0. Matias Fernandez-Pardo (Newcastle United) ortayı yaptı ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmadı.

16 Joe Willock (Newcastle United) için ofsayt bayrağı kalktı.

13 Harvey Barnes (Newcastle United) düzgün bir pas aldı ve ceza sahası içinde kalenin merkezine doğru yerden şut çekmek için yeterli zamanı buldu. Carl Rushworth niyetini sezdi ve harika bir kurtarış yaptı.

13 Newcastle topu sahada gezdiriyor ve kontrolü elinde tutuyor. Ancak rakip pası kesti ve durum değişti.

11 Harvey Barnes (Newcastle United) koşu anında ofsaytta kaldı.

11 Harvey Barnes'ın (Newcastle United) muhteşem bireysel çabası sonuçsuz kaldı, ceza sahası yayından çektiği şut savunmacı tarafından engellendi.

9 Nico (Newcastle United) faul yaptı ve Jon Brooks düdüğünü çalarak kural dışı hareketi belirledi.

6 Gol! Jack Rudoni (Coventry) penaltı noktasından sağ alt köşeye mükemmel bir vuruş yaptı, kaleci Lucas Hornicek'in hiç şansı yoktu!

6 Jack Rudoni (Coventry) penaltıyı gole çevirdi!

6 Jack Ruddy (Coventry) penaltı noktasına doğru ilerliyor, vuruşu o yapacak.

5 Lucas Hornicek (Newcastle United) rakibinin ayağına dikkatsizce yattı ve ceza almadığı için çok şanslı. John Brooks faul için düdüğünü çaldı ama bu kez kartına başvurmadı. Coventry penaltı kazandı. Gol için harika bir fırsat!

2 Yoane Wissa (Newcastle United) kayarak topu almak istedi ancak rakibinin ayağına vurdu. Hakem faul düdüğünü çaldı. Coventry serbest vuruş kullanacak.

1 Jacob Murphy (Newcastle United) tehlikeli bir hareket yaptı. Jon Brooks faul düdüğünü çaldı.

1 Bu maçın ilk yarısı başlamak üzere.

00:00 Newcastle maça başlama vuruşunu yapıyor.

00:00 Bugünkü maçı yönetme görevi John Brooks'a verildi.

00:00 Bu maçın ilk 11'leri açıklandı.