Coventry - Newcastle: kadrolar ve canlı anlatım
İngiltere Premier Ligi kapsamındaki Coventry - Newcastle karşılaşması 13 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı metin olarak güncellenecektir.
Coventry ilk 11'i: 19. Rushworth K., 27. van Ewijk M., 2. Pinnock E., 4. Thomas B., 3. Dasilva J., 8. Irenki K., 6. Grimes M. (kaptan), 23. Thomas-Asante B., 5. Rudoni J., 10. Mason-Clark E., 49. Sharif S.
Coventry yedekleri: 25. Bentley D., 34. Gboho I., 38. Hamer G., 22. Latibeaudiere J., 12. Mfuni S., 16. O'Neale F., 7. Sakamoto T., 9. Simms E., 29. Thorpe V.
Coventry teknik direktörü: Lampard F.
Newcastle ilk 11'i: 21. Hornicek L., 67. Miley L., 12. Thiaw M. (kaptan), 4. Botman S., 3. Hall L., 6. Nico, 28. Willock J., 23. Murphy J., 9. Wissa Y., 11. Barnes H., 20. Fernandez-Pardo M.
Newcastle yedekleri: 8. Bamba A., 33. Burn D., 37. Dedic A., 7. Joelinton, 10. Osula W., 1. Pope N., 5. Schär F., 14. Stayer S., 17. Toure B.
Newcastle teknik direktörü: Jaissle M.
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