Manchester United'ın yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino, takımla ilk maçına İngiliz futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Liverpool karşısında çıkacak. Manchester ekibi Premier Lig puan tablosunun alt sıralarında yer alırken, Arjantinli teknik adam Anfield'a galibiyet parolasıyla gideceğini açıkladı.

Pochettino, oyuncularından rakibin isminden çekinmemelerini, inisiyatifi ellerine almalarını ve "Manchester United"ın tarihi statüsüne yakışır bir oyun sergilemelerini istiyor. Ancak işi hiç de kolay değil: Yeni teknik direktör takımın başına yeni geçti ve ilk sınavı deplasmanda zorlu bir rakibe karşı.

Pochettino'nun Anfield'daki hedefi ne?

Mauricio Pochettino, Liverpool maçı öncesinde düşüncelerini açıkça dile getirdi. Pochettino, "Manchester United"ın bu kez sadece savunma yapmak veya mağlubiyetten kaçınmak için değil, galibiyet için sahaya çıkacağını vurguladı.

"Anfield'a kazanmak, cesurca oynamak ve Manchester United olduğumuzu göstermek için gidiyoruz. Kararlılıkla hareket etmeli, inisiyatifi elimize almalı, hiçbir şeyden korkmamalı ve Liverpool gibi güçlü bir takıma karşı gereken direnci göstermeliyiz," dedi Arjantinli teknik adam.

Pochettino'nun bu sözleri, yeni takımından nasıl bir oyun beklediğini ortaya koyuyor. Oyuncuların sadece sonuç için değil, sahadaki cesaretleri, aktiflikleri ve takım oyunları için de sorumluluk almalarını istiyor.

Manchester United için durum ciddi

"Kırmızı Şeytanlar" sezona kötü bir başlangıç yaptı. Takım, İngiltere Premier Lig'de 8 puanla 18. sırada yer alıyor. Bu sonuç, kulübün statüsüne ve taraftarların beklentilerine hiç uymuyor.

Bu nedenle Pochettino'nun göreve gelişi, takım için yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor. Kısa sürede oyuncuların moralini düzeltmesi, takım oyununu oturtması ve sonuçları değiştirmesi bekleniyor.

Arjantinli teknik adam ise durumun bir günde değişmeyeceğinin farkında olduğunu belirtti. Takımı adım adım geliştirmeyi, oyuncuların potansiyelini ortaya çıkarmayı ve galibiyet inancını geri getirmeyi hedefliyor.

Liverpool ile ilk sınav ne zaman?

Liverpool ile Manchester United arasındaki mücadele 22 Kasım Pazar günü Anfield Stadyumu'nda oynanacak. Maç TSİ 21:30'da başlayacak.

Bu karşılaşma, Pochettino'nun Manchester United teknik direktörü olarak çıkacağı ilk resmi maç olacak. Yani, yeni takımındaki kariyerine büyük ilgi çeken bir derbiyle başlıyor.

Liverpool, puan tablosunda 18 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Bu nedenle puan durumu, takımların sezon içindeki performansları ve saha avantajı, Manchester United için sınavı daha da zorlaştırıyor.

Pochettino sözünü tutabilecek mi?

Yeni teknik direktörün iddialı açıklamaları taraftarlara umut verebilir. Ancak Manchester United için artık sözlerden ziyade sahadaki sonuç daha önemli. Pochettino oyuncuları kısa sürede bir hedef etrafında birleştirebilecek mi, takım Anfield'da onun taleplerine cevap verebilecek mi; bu soruların cevabı 22 Kasım'da belli olacak.

Bir şey kesin: Pochettino yeni kulübündeki kariyerine temkinli değil, büyük hedeflerle başlamak istiyor. Anfield'daki ilk maç ise planlarının ne kadar hızlı hayata geçeceğini gösterecek.