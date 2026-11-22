Londra ekibi Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, İngiltere Premier Leaguekapsamında oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Newcastle mücadelesinin ardından değerlendirmelerde bulundu. İspanyol çalıştırıcı, takımının farklı galibiyet için tüm fırsatlara sahip olduğunu ancak kendi hataları nedeniyle iki önemli puan kaybettiklerini belirtti.

«Rakibin öz güvenini biz artırdık»

Arteta'ya göre, 'Topçular' ilk yarıda rakibine karşı tamamen üstün bir oyun sergiledi ancak basit bir hata maçın senaryosunu değiştirdi:

«Bugün iki puan kaybetmiş gibi hissediyorum. İlk yarıda harika oynadık, tamamen farklı bir seviyede mücadele ettik. Rakip presini kırma konusundaki kombinasyonlarımız çok iyiydi. Skor 2:0, 3:0 ve hatta 4:0 olmalıydı ama olmadı. Rakibin öz güvenini biz artırdık. Onlara bir gol hediye ettik. Taç atışında topu kaptırdık ve kanat oyuncusunu boş bıraktık.» — Mikel Arteta

İkinci yarıdaki belirsizlikler ve David Raya'nın sakatlığı

Teknik direktör, devre arasından sonra Newcastle'ın taktiksel olarak değişmediğini, sadece Arsenal oyuncularının yaptığı hatalı pasların rakibin işine yaradığını belirtti. Ayrıca, takımın as kalecisi David Raya'nın sakatlanarak oyundan çıkması Londra ekibi için ciddi bir endişe kaynağı:

«Newcastle'ın devre arasında oyununu ciddi şekilde değiştirdiğini düşünmüyorum. Sadece çok daha verimli oynamaya başladılar. Biz ise çok fazla hatalı pas yaptık ve rakibe güven verdik. Futbolda güven en önemli unsurlardan biridir, özellikle böyle harika bir atmosferde oynarken. Raya'nın durumunun ne olduğunu bilmiyorum. Oyundan çıkmak zorunda kalmasından durumun iyi olmadığı belli. Bugün veya yarın MR çekilecek ve sakatlığın derecesini belirleyeceğiz.»

Arsenal — Newcastle (2:2) maç analizi

İstatistikler Detaylar ve Arteta analizi Turnuva ve sonuç İngiltere Premier League — Arsenal 2:2 Newcastle İlk yarı üstünlüğü Kombinasyon oyunu ve presi kırma yoluyla 3:0 veya 4:0'a yetecek pozisyonlar Temel hata Taç atışında top kaybı ve kanat oyuncusunu boş bırakmak İkinci yarıdaki sorun Hatalı pasların artması ve 3. golü bulmadaki isabetsizlik Kadro kaybı Kaleci David Raya sakatlandı (MR sonuçları bekleniyor)

Sizce Arsenal'in bu tür önemli maçlarda büyük üstünlüğü koruyamaması ve David Raya'nın olası sakatlığı şampiyonluk yarışını nasıl etkiler?

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