Premier Lig'de sürpriz değişim: Brighton, City'yi geride bıraktı, Liverpool 4. sırada

·2·Spor
Premier Lig'de sürpriz değişim: Brighton, City'yi geride bıraktı, Liverpool 4. sırada

İngiltere Premier Ligi'nin 10. haftası, bir dizi kritik ve sürpriz sonuçla sona erdi.

Haftanın en büyük sürprizine imza atan Brighton, kendi sahasında Brentford'u mağlup ederek puan durumunda kriz yaşayan Manchester City’yi geride bıraktı ve 2. sıraya yükseldi. Aynı zamanda Londra deplasmanına giden Liverpool, küme düşme hattındaki Crystal Palace'ı 3-1'lik skorla mağlup ederek ilk dörtte kendine yer buldu.

Selhurst Park'ta zafer: Mac Allister, Wirtz ve Isak'ın golleri

Deplasmanda oyunun kontrolünü tamamen elinde tutan Liverpool, üç puanı hanesine yazdırdı:

  • Perde açılıyor: 40. dakikada Alexis Mac Allister, şık bir vuruşla Merseyside ekibini öne geçirdi — 0:1;

  • Yeni yıldızların ustalığı: İkinci yarıda Florian Wirtz 54. dakikada farkı ikiye çıkarırken, 89. dakikada Alexander Isak rakip fileleri havalandırarak skoru belirledi — 0:3;

  • Son dakika penaltısı: Ev sahibi ekip, ancak uzatma dakikalarında (90+5) Eddie Nketiah'ın penaltı golüyle farkı biraz olsun azaltabildi — 1:3.

10. haftanın tüm maç sonuçları

  • Crystal Palace — Liverpool 1:3

    Goller: Nketiah (90+5, pen.) — Mac Allister (40), Wirtz (54), Isak (89).

    Crystal Palace: Henderson, Richards, Disasi, Lerma, Mingueza (Halayli, 88), Wharton, Timber (Osorio, 60), Mitchell, Kamada, Pino (McNeil, 82), Larsen (Nketiah, 72).

    Liverpool: Alisson, Araujo (Gomez, 90+1), Jague, van Dijk, Kerkez, Szoboszlai (Nyoni, 69), Mac Allister, Wirtz, Gakpo (Ngumoha, 76), Barcola (Munoz, 69), Isak (Koumas, 90+1).

    Sarı kartlar: Araujo (24), Barcola (59), Pino (72), Munoz (82), Lerma (83), Mac Allister (83).

  • Brighton — Brentford 2:0

    Goller: Gomez (15), Gross (42, pen.).

    Kırmızı kart: Thiago (23, Brentford).

    (Brighton, ilk yarıda maçı kopardı ve rakibinin 23. dakikada 10 kişi kalmasını iyi değerlendirdi).

  • Ipswich — Bournemouth 1:2

    Goller: Clarke (73, pen.) — Evanilson (5), Davis (46, k.k.).

    (Bournemouth, erken gol ve ikinci yarının başındaki kendi kalesine atılan golle zorlu deplasmandan galibiyetle ayrıldı).

Puan durumundaki son vaziyet

Bu sonuçların ardından ligin zirvesinde önemli değişiklikler yaşandı:

Sıra

Takım

Maç

Puan

Durum / Değişim

1

Arsenal

10

27

Lider

2

Brighton

10

22

City'yi geçerek 2. sıraya yükseldi

3

Manchester City

10

21

3. yenilgi sonrası 3. sıraya geriledi

4

Liverpool

10

18

Galibiyetle ilk dörtte

7

Bournemouth

10

15

Deplasman galibiyetiyle 7. sırada

8

Brentford

10

14

Mağlubiyet sonrası 8. sırada kaldı

14

Ipswich

10

11

Alt sıralarda tehlike hattında

20

Crystal Palace

10

7

Ligin dibinde kalmaya devam ediyor

Premier LigLiverpoolBrightonManchester CityFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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