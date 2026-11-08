Premier Lig'de sürpriz değişim: Brighton, City'yi geride bıraktı, Liverpool 4. sırada
İngiltere Premier Ligi'nin 10. haftası, bir dizi kritik ve sürpriz sonuçla sona erdi.
Haftanın en büyük sürprizine imza atan Brighton, kendi sahasında Brentford'u mağlup ederek puan durumunda kriz yaşayan Manchester City’yi geride bıraktı ve 2. sıraya yükseldi. Aynı zamanda Londra deplasmanına giden Liverpool, küme düşme hattındaki Crystal Palace'ı 3-1'lik skorla mağlup ederek ilk dörtte kendine yer buldu.
Selhurst Park'ta zafer: Mac Allister, Wirtz ve Isak'ın golleri
Deplasmanda oyunun kontrolünü tamamen elinde tutan Liverpool, üç puanı hanesine yazdırdı:
Perde açılıyor: 40. dakikada Alexis Mac Allister, şık bir vuruşla Merseyside ekibini öne geçirdi — 0:1;
Yeni yıldızların ustalığı: İkinci yarıda Florian Wirtz 54. dakikada farkı ikiye çıkarırken, 89. dakikada Alexander Isak rakip fileleri havalandırarak skoru belirledi — 0:3;
Son dakika penaltısı: Ev sahibi ekip, ancak uzatma dakikalarında (90+5) Eddie Nketiah'ın penaltı golüyle farkı biraz olsun azaltabildi — 1:3.
10. haftanın tüm maç sonuçları
Crystal Palace — Liverpool 1:3
Goller: Nketiah (90+5, pen.) — Mac Allister (40), Wirtz (54), Isak (89).
Crystal Palace: Henderson, Richards, Disasi, Lerma, Mingueza (Halayli, 88), Wharton, Timber (Osorio, 60), Mitchell, Kamada, Pino (McNeil, 82), Larsen (Nketiah, 72).
Liverpool: Alisson, Araujo (Gomez, 90+1), Jague, van Dijk, Kerkez, Szoboszlai (Nyoni, 69), Mac Allister, Wirtz, Gakpo (Ngumoha, 76), Barcola (Munoz, 69), Isak (Koumas, 90+1).
Sarı kartlar: Araujo (24), Barcola (59), Pino (72), Munoz (82), Lerma (83), Mac Allister (83).
Brighton — Brentford 2:0
Goller: Gomez (15), Gross (42, pen.).
Kırmızı kart: Thiago (23, Brentford).
(Brighton, ilk yarıda maçı kopardı ve rakibinin 23. dakikada 10 kişi kalmasını iyi değerlendirdi).
Ipswich — Bournemouth 1:2
Goller: Clarke (73, pen.) — Evanilson (5), Davis (46, k.k.).
(Bournemouth, erken gol ve ikinci yarının başındaki kendi kalesine atılan golle zorlu deplasmandan galibiyetle ayrıldı).
Puan durumundaki son vaziyet
Bu sonuçların ardından ligin zirvesinde önemli değişiklikler yaşandı:
Sıra
Takım
Maç
Puan
Durum / Değişim
1
Arsenal
10
27
Lider
2
Brighton
10
22
City'yi geçerek 2. sıraya yükseldi
3
Manchester City
10
21
3. yenilgi sonrası 3. sıraya geriledi
4
Liverpool
10
18
Galibiyetle ilk dörtte
7
Bournemouth
10
15
Deplasman galibiyetiyle 7. sırada
8
Brentford
10
14
Mağlubiyet sonrası 8. sırada kaldı
14
Ipswich
10
11
Alt sıralarda tehlike hattında
20
Crystal Palace
10
7
Ligin dibinde kalmaya devam ediyor
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