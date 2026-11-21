İngiltere Premier Lig11. haftasında Chelsea, kendi sahasında Leeds'e farklı mağlup oldu. Londra ekibi, Stamford Bridge'de 1-4 kaybetti. Bu sonuçla son dört maçta üçüncü kez yenilen Alonso'nun öğrencileri, puan tablosunda 8. sıraya geriledi.

Konuk ekip, karşılaşmaya sadece yenilmemek için değil, galibiyet için geldiğini ilk dakikalardan itibaren gösterdi. Chelsea, Emegha'nın golüyle öne geçse de bu üstünlük uzun sürmedi.

25. dakikada Emegha, Londra ekibini öne geçirdi. Ancak sadece üç dakika sonra Okafor skoru eşitledi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

Leeds, ikinci yarıda Chelsea'yi cezalandırdı

Devre arasından sonra konuk ekip hücumdaki etkinliğini artırdı. 53. dakikada Dominic Calvert-Lewin penaltıyı gole çevirerek Leeds'i öne geçirdi.

Altı dakika sonra Okafor kendisinin ikinci golünü atarak farkı ikiye çıkardı. 90+1. dakikada ise Aaronson maçın skorunu belirledi: 1-4.

Sonuç olarak Leeds, Londra'da kritik üç puanın sahibi oldu. Chelsea ise kendi taraftarı önünde ağır bir yenilgi aldı.

Chelsea'de istikrarsız sonuçlar

Son dört lig maçında üçüncü kez mağlup olan Alonso'nun öğrencileri, 16 puanla 8. sıraya düştü.

Leeds ise bu galibiyetle puanını 17'ye yükselterek 6. sıraya yerleşti. Böylece konuk ekip Londra'dan sadece farklı bir galibiyetle değil, puan tablosunda önemli bir yükselişle ayrıldı.

Chelsea - Leeds maçı detayları

Premier Lig, 11. hafta

Chelsea - Leeds - 1-4

21 Kasım. Stamford Bridge.

Goller: Emegha (25) — Okafor (28, 59), Calvert-Lewin (53, penaltı), Aaronson (90+1).

Chelsea: Martinez, Acheampong (Gusto, 73), Fofana, Colwill, Chavarria (Kenda, 73), Lavia, Caicedo (Henderson, 22), Estevao (Neto, 64), Palmer, Rogers, Emegha (Welbeck, 63).

Leeds: Trafford, Justin, Elvedi, Muharramovic, Bogle (Stach, 86), Ampadu, Tanaka (Rodon, 86), Gudmundsson (Bard, 90+1), Longstaff (Wilson, 90+1), Okafor (Aaronson, 73), Calvert-Lewin.

Sarı Kartlar: Gudmundsson (37), Lavia (48), Bogle (68), Longstaff (84).

Sonuç: Chelsea 16 puanla 8. sırada, Leeds ise 17 puanla 6. sırada.