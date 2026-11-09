Iraola, Crystal Palace galibiyetinin ardından neden memnuniyetsizdi?
İngiltere Premier Ligi'nin 10. haftasında oynanan heyecan verici mücadelede Liverpool deplasmandaCrystal Palacekarşısında 3-1'lik skorla net bir galibiyet elde etti.
Avrupa kupalarındaki başarısızlık ve zorlu deplasman takvimi sonrası Merseyside ekibinin teknik direktörü Andoni Iraola maç sonu basın toplantısında önemli galibiyetin değerini, kaleci Alisson'un kahramanlığını ve son dakikalarda yedikleri penaltıdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Zorlu deplasmanlar ve Alisson'un kritik kurtarışı
Başantrenör, Avrupa'daki mağlubiyetin ardından takımın zihinsel olarak toparlanmasının ne kadar zor olduğunu vurguladı:
Mağlubiyet sonrası reaksiyon: «Türkiye'deki mağlubiyetin ardından bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Perşembe günü zorlu bir uçuştan geç döndük ve hemen ardından deplasman maçına çıktık. Böyle zorlu stadyumlarda üç puan almanın yolunu bulmak her zaman önemlidir»;
İlk yarının heyecanı: «İlk yarı çok açık ve sert geçti, her iki takım da net fırsatlar yakaladı. O anlarda Alisson'un yaptığı kurtarış maçın kaderini belirledi. Devre arasına önde girmemiz bize psikolojik üstünlük sağladı».
«3-0 olsa da kolay değildi»: Son dakikadaki penaltı üzüntüsü
İkinci yarıda takım taktiksel olarak mükemmel oynamasına rağmen, son dakikalardaki küçük bir dikkatsizlik teknik direktörün moralini bozdu:
Oyun kontrolü: «İkinci yarıda savunmada çok daha güvenliydik ve kontrolü tamamen elimize aldık. Skor 3-0'a gelmesine rağmen maç hiç de kolay geçmedi»;
«Gol yememe» serisinin bozulması: «Son dakikalarda kalemizde gördüğümüz penaltıdan dolayı biraz üzgünüm. Sonuca doğrudan etki etmese de, böyle maçlarda gol yemeden, 'sıfıra karşı' bir skorla bitirmek çok zor ve önemliydi».
Premier Lig 10. hafta sonrası puan durumu: Liderler ve yarış
Bu galibiyetten sonra Liverpool liderlik grubundaki yerini sağlamlaştırdı:
Sıra
Kulüp
Puan
Durum / Konum
1
Arsenal
27
Lig lideri
2–3
Takipçiler
21–22
Şampiyonluk yarışında
4
Liverpool
18
İlk dörtte yerini sağlamlaştırdı
Arsenal 27 puanla liderliğini sürdürürken, 18 puanlı Liverpool dördüncü sırada Şampiyonlar Ligi potası için mücadelesine devam ediyor.
Yorumlar 0
…