Iraola, Crystal Palace galibiyetinin ardından neden memnuniyetsizdi?

Mağlubiyet sonrası reaksiyon: «Türkiye'deki mağlubiyetin ardından bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Perşembe günü zorlu bir uçuştan geç döndük ve hemen ardından deplasman maçına çıktık. Böyle zorlu stadyumlarda üç puan almanın yolunu bulmak her zaman önemlidir»;