Mbappe'nin Camp Nou şovu: Real, El-Clásico'da Barcelona'yı mağlup etti (video)

İspanya La Liga'nın 10. haftasında milyonlarca taraftarın merakla beklediği El-Clásico mücadelesi gerçekleşti. Camp Nou'daki dev derbide puan durumunda liderlik koltuğunda oturan Barcelona kendi sahasında ezeli rakibi Real Madrid'e 1:2 skorla mağlup oldu.

Bu mağlubiyetle Hans-Dieter Flick yönetimindeki Katalan ekibi, sadece bu sezonki ilk puan kaybını yaşamakla kalmadı, aynı zamanda Avrupa'nın 'beş büyük' liginde tüm maçlarını kazanan tek takım unvanını da kaybetti.

Mbappe'den duble ve nefes kesen drama: Kader anı 87. dakika

Büyük bir çekişmeye ve yüksek baskıya sahne olan maçın kaderini Kylian Mbappe'nin soğukkanlılığı belirledi:

41. dakika (Mbappe perdeyi açtı): İlk yarının sonlarına doğru konuk ekibin geliştirdiği tehlikeli kontratakta Kylian Mbappe topu ağlara göndererek Madrid ekibini öne geçirdi (0:1);

61. dakika (Raphinha'dan cevap): İkinci yarıda baskıyı artıran Barcelona, yıldız oyuncusu Raphinha'nın isabetli vuruşuyla skoru eşitledi (1:1);

87. dakika (Galibiyet golü): Maç berabere biterken Mbappe, Katalan savunmasındaki boşluğu değerlendirerek ikinci golünü attı ve José Mourinho'nun takımına kritik 3 puanı kazandırdı (1:2);

Gergin final ve kart yağmuru: Hakem, son düdük öncesi uzatma dakikalarındaki gerginlikler nedeniyle Cucurella, Mbappe, Balde ve Adeyemi dahil olmak üzere her iki taraftan oyunculara sarı kart gösterdi.

Puan Durumu: Zirvede fark kapandı

El-Clásico'daki bu sonuç şampiyonluk yarışını kızıştırdı:

Barcelona hala lider: Sezonun ilk yenilgisine rağmen, 'Blaugrana' ekibi 27 puanla ligin zirvesinde yer almaya devam ediyor;

Atlético ve Real'in takibi: İkinci sıradaki Diego Simeone yönetimindeki Atlético'nun 25 puanı bulunuyor. Barcelona'yı deviren Mourinho'nun takımı ise puanını 24 taga yükselterek ilk üçteki yerini sağlamlaştırdı ve liderle arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Maç Raporu:

La Liga. 10. Hafta

Barcelona — Real Madrid 1:2

25 Ekim, Camp Nou Stadyumu